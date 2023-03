De president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, bracht zijn eerbetoon aan de troepen in de strijd met de Russische strijdkrachten in de oostelijke Donbas-regio en noemde de strijd “pijnlijk en moeilijk”.

“Ik wil een speciaal eerbetoon brengen aan de moed, kracht en veerkracht van de soldaten die in de Donbas vechten,” zei Zelenskyy, eraan toevoegend “dit is een van de zwaarste veldslagen. Pijnlijk en moeilijk.”

Zelensky’s eerbetoon kwam nadat de generale staf van Oekraïne had gemeld dat de Oekraïense troepen de vorige dag “meer dan 130 vijandelijke aanvallen” hadden teruggeslagen.

Zelenskyy zei dat de Oekraïense troepen “aanvallen afsloegen, de bezetter vernietigden, vijandelijke posities en logistiek ondermijnden en onze grenzen en steden beschermden”.

De Donbas-regio bestaat uit Donetsk en Loehansk, die Rusland beweert te hebben geannexeerd, hoewel het er nooit volledig onder controle is geweest.

De regio omvat de door oorlog geteisterde stad Bakhmut, die Russische troepen vastbesloten lijken te nemen.

Het in de VS gevestigde Institute for the Study of War (ISW) waarschuwde dat de Oekraïense aanvoerroutes naar Bakhmut kleiner werden.

“De Russen waren misschien van plan de Oekraïense strijdkrachten in Bakhmut te omsingelen, maar het Oekraïense bevel heeft aangegeven dat het zich waarschijnlijk zal terugtrekken in plaats van een omsingeling te riskeren”, aldus het rapport.

Hier zijn enkele van de andere opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne op maandag 6 maart:

EU: ‘Geen bewijs’ suggereert dat China wapens naar Rusland zal sturen

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat er “tot nu toe geen bewijs” is dat China overweegt wapens naar Rusland te sturen.

In februari 2022, kort voordat Rusland zijn invasie van Oekraïne had gelanceerd, hadden China en Rusland een partnerschap zonder grenzen verklaard.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei vorige maand dat Washington over informatie beschikte die suggereerde dat China “dodelijke steun” zou kunnen bieden aan Rusland. Peking heeft de claim afgewezen.

Von der Leyen zei dat de relatie tussen Rusland en China nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de Europese Unie.

Olaf Scholz waarschuwt China voor ‘gevolgen’ over wapenleveranties aan Rusland

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dat er “gevolgen” zouden zijn als China wapens levert aan Rusland voor de oorlog van Moskou in Oekraïne.

De opmerking van Scholz kwam in een interview met CNN, twee dagen nadat hij de Amerikaanse president Joe Biden in Washington had ontmoet.

In antwoord op een vraag over mogelijke sancties als China Rusland helpt, zei hij: “Ik denk dat het gevolgen zal hebben, maar we bevinden ons nu in een fase waarin we duidelijk maken dat dit niet mag gebeuren, en ik ben relatief optimistisch dat we zullen worden succesvol met ons verzoek in dit geval, maar we zullen ernaar moeten kijken en we moeten heel, heel voorzichtig zijn.”

Voordat hij de VS bezocht, had Scholz er bij China op aangedrongen geen wapens te sturen en in plaats daarvan Rusland over te halen zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken.

