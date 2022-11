Zelenskys Frau behauptet, die Ukrainer seien bereit zu leiden – RT Russia & Former Soviet Union

Eiseskälte und Stromknappheit „sind nicht das Schlimmste“, sagte sie der BBC

Die Ukrainer sind bereit, jahrelange Heizungs- und Stromausfälle zu überstehen, wenn das Land schließlich der EU beitreten darf, behauptete First Lady Elena Zelenskaya. Sie wurde am Freitag von der BBC interviewt.

Im Gespräch mit dem britischen Sender nach wochenlangen russischen Streiks auf ukrainische Energieanlagen sagte Selenskaja, dass dies Ukrainer seien „Bereit zu ertragen“ ein harter Winter, wenn der Antrag des Landes auf EU-Mitgliedschaft erfolgreich war.

Die Frau von Präsident Wladimir Selenskyj zitierte eine kürzlich durchgeführte Umfrage, die Berichten zufolge ergab, dass 90 % der Ukrainer Strom- und Heizungsengpässe für zwei oder drei Jahre in Kauf nehmen würden, wenn das Land danach Mitglied des europäischen Blocks werden könnte.

„Wir hatten so viele schreckliche Herausforderungen, sahen so viele Opfer, so viel Zerstörung, dass Stromausfälle nicht das Schlimmste sind, was uns passieren kann.“ sagte sie der BBC.









Ermutigt durch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, beantragte die Ukraine im Februar die EU-Mitgliedschaft und wurde im Juni als Beitrittskandidat akzeptiert. Kiew kann sich dem Block jedoch nicht anschließen, während es in einen bewaffneten Konflikt mit seinem Nachbarn verwickelt ist, und einige Mitgliedsstaaten haben darauf hingewiesen, dass die Nation die Korruption ausrotten, ihre Menschenrechtsbilanz bereinigen und die Rechtsstaatlichkeit stärken muss, bevor dies möglich ist für eine Mitgliedschaft in Betracht gezogen.

Während die Temperatur in der Ukraine sinkt, greift Russland weiterhin Ziele von militärischer Bedeutung im ganzen Land an, darunter Kraftwerke und Gasanlagen. Am Mittwoch wurde eine Welle groß angelegter Raketenangriffe auf Infrastrukturobjekte in Kiew, Charkow, Odessa, Lemberg und anderen Städten gemeldet.

Der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, erklärte am Donnerstag, dass 70 % der ukrainischen Hauptstadt nach den Streiks ohne Strom seien, während der CEO des größten privaten Energieversorgers der Ukraine letzte Woche die Bürger dazu aufrief, das Land für den Winter zu verlassen, um die Belastung für die Geschädigten zu verringern Netz.

Russland hat seit dem 10. Oktober ukrainische Energieanlagen ins Visier genommen, nachdem es Kiew dessen beschuldigt hatte „Terrorist“ Angriffe auf russische Infrastruktur, einschließlich der strategisch wichtigen Krimbrücke. Die Raketen- und Drohnenkampagne hat sich darauf konzentriert „Ziele, die in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen [Ukraine’s] militärisches Potenzial“, Das sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag.