Bakhmut blijft de belangrijkste focus voor het leger van het land, zegt de Oekraïense president

De verdediging van de strategische Donbass-stad Artyomovsk, bekend als Bakhmut in Oekraïne, die naar verluidt bijna volledig is omsingeld door Russische troepen, zal worden geïntensiveerd, heeft de Oekraïense president Vladimir Zelensky gezegd.

De strijd om Artyomovsk – een belangrijk steunpunt en logistiek centrum voor de strijdkrachten van Kiev in de Russische Volksrepubliek Donetsk – woedt sinds augustus.

In een videotoespraak laat op woensdag sprak Zelensky over de beslissingen die hij had genomen tijdens een ontmoeting die hij eerder op de dag had gehad met de hoogste militaire functionarissen van Oekraïne. “rapporten van de opperbevelhebber, inlichtingendiensten en bevelhebbers van richtingen.”

Bakhmut en Khortitsa, het grootste eiland in de rivier de Dnepr, dat deel uitmaakt van de door Oekraïne bezette stad Zaporozhye, blijven “de belangrijkste focus” voor de strijdkrachten van het land, zei hij.

“De duidelijke positie van de hele staf is om deze richting te versterken, om de bezetters zoveel mogelijk schade toe te brengen.” verklaarde de voorzitter.

Het kantoor van Zelensky zei dat ook in een aparte verklaring “een gemeenschappelijk standpunt over het verder behouden en verdedigen van de stad Bakhmut” werd uitgesproken tijdens de spraakmakende bijeenkomst.









Volgens de chef van de Wagner Private Military Company, Evgeny Prigozhin, hebben Russische troepen verschillende dorpen in de regio veroverd en onlangs de stad bijna omsingeld. Eerder deze maand verklaarde hij dat Russische troepen het oostelijke deel van Artyomovsk volledig onder controle hadden.

Zelensky heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat hij de stad niet zou overgeven, ondanks berichten dat de VS hem zouden hebben aangespoord zich terug te trekken en zich te concentreren op andere delen van de frontlinie.

In een interview met CNN vorige week legde de Oekraïense leider uit dat de strijd om Artyomovsk/Bakhmut was “tactisch” voor zijn land en dat als Rusland de controle over het bolwerk zou overnemen, het een “open weg” naar meer door Kiev bezette delen van Donbass.

Politico meldde zondag dat Zelensky’s fixatie op Artyomovsk de betrekkingen tussen Kiev en zijn belangrijkste aanhanger Washington heeft gezien “kraken.” Ambtenaren van de Biden-administratie vertelden de outlet dat ze zich daar zorgen over maakten “zoveel mankracht en munitie uitgeven” zou Oekraïne niet in staat kunnen stellen elders een tegenoffensief tegen Russische troepen op te zetten.