Zelensky schlägt Schritte für den Frieden vor – RT Russia & Former Soviet Union

Der ukrainische Präsident hat den Westen um mehr Waffen und wirtschaftliche Unterstützung gebeten und gleichzeitig einen Friedensgipfel vorgeschlagen

Eine Beilegung des Konflikts mit Moskau könne erreicht werden, wenn Kiew und seine westlichen Unterstützer drei Schritte unternehmen, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj am Montag vor den G7. Sein Plan sieht mehr Waffenlieferungen, Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit der Ukraine und diplomatische Bemühungen vor.

In einer virtuellen Ansprache forderte Selenskyj die Gruppe der Sieben (G7) dazu auf „Bewahren Sie dieses Maß an Solidarität für das nächste Jahr“, das hinzufügen „Wir müssen auch lang erwartete Schritte unternehmen, um das Kommen des Friedens zu beschleunigen“ in der Ukraine.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauche die Ukraine, sagte er „eine neue Kraft“, was die Lieferung moderner Panzer, Artillerie und Langstreckenraketen erfordern würde.

Der zweite Schritt ist „eine neue Resilienz“, sagte Zelensky. „Wir müssen nächstes Jahr finanzielle, energetische und soziale Stabilität aufrechterhalten“, sagte er und forderte die G7-Mitglieder auf, ihre Hilfe für die Ukraine im Energiebereich zu verstärken und ihre Bemühungen um Wiederaufbauhilfe zu verstärken.









Der dritte Schritt ist „Eine neue Diplomatie“ er machte weiter. „Ich schlage vor, einen Sondergipfel – Global Peace Formula Summit – einzuberufen, um festzulegen, wie und wann wir die Punkte der ukrainischen Friedensformel umsetzen können.“ Zuvor hatte Selenskyj diese Idee in einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden zum Ausdruck gebracht.

Die vom ukrainischen Präsidenten beim G20-Gipfel im November erstmals skizzierte Formel beinhaltet unter anderem die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine „Abzug der russischen Truppen und Einstellung der Feindseligkeiten.“

Selenskyj sagte damals auch, dass die Ukraine nicht die Absicht habe, ein neues Minsker Abkommen zu unterzeichnen, und argumentierte, dass Russland dies tun würde „verletzen [it] unmittelbar nach der Unterzeichnung.“ Die inzwischen außer Kraft gesetzten Minsk-1- und Minsk-2-Abkommen wurden 2014 und 2015 unter Vermittlung von Deutschland, Frankreich und Russland unterzeichnet. Die Vereinbarungen sollten den Weg für den Frieden ebnen, indem sie den Volksrepubliken Donezk und Lugansk einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates einräumten.

Am Montag stellte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow fest, dass Moskau „hatte nichts über die Friedensbemühungen von Präsident Selenskyj gehört“ unter Bezugnahme auf den Vorschlag für einen globalen Friedensgipfel.

Zuvor sagte der Sprecher die Ablehnung des Minsker Formats durch den ukrainischen Präsidenten „bestätigt absolut“ die mangelnde Bereitschaft Kiews, mit Moskau zu verhandeln.

Trotzdem hat Moskau behauptet, dass es für Gespräche mit Kiew offen ist, wenn es dies für echt hält „politischer Wille“ seitens der Ukraine, in einen Dialog einzutreten.