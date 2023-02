CNN

Terwijl sommige uitgesproken Republikeinse wetgevers dreigen toekomstige hulp aan Oekraïne te blokkeren, beloofde een kleine groep GOP-leden van het Huis die deze week naar het land reisden, tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een lijst met belangrijke wapens en andere cruciale benodigdheden te overwegen, bronnen bekend met de vergadering vertelde CNN.

De bijeenkomst, die plaatsvindt tegen de achtergrond van de eenjarige verjaardag van de Russische invasie, is een sterk voorbeeld van hoe ver de leden binnen de Republikeinse Partij van elkaar verwijderd zijn over hoe om te gaan met de betrokkenheid van de VS bij de oorlog. De kloof is alleen maar groter geworden sinds de GOP in januari de meerderheid in het Huis overnam, ook al heeft Huisvoorzitter Kevin McCarthy zorgvuldig geprobeerd neutraal te blijven over de kwestie.

Het komt ook op een moment dat president Joe Biden steeds meer onder druk staat om de Oekraïners te voorzien van geavanceerdere wapens waarvan sommige van zijn eigen militaire commandanten privé hebben erkend dat ze Oekraïne kunnen helpen de oorlog te winnen.

Zelensky, die een ontmoeting had met Michael McCaul, voorzitter van de House Foreign Affairs Committee, en vier andere House GOP-leden, vertelde de groep dat hij van plan was hen een lijst met wapens te sturen, waaronder F-16 straaljagers, die volgens hem nodig zijn om het einde te versnellen. van de oorlog met Rusland.

Een Amerikaanse militaire topcommandant herhaalde tegenover een groep Republikeinse wetgevers hoe noodzakelijk F-16 straaljagers en langereafstandsraketten zouden zijn om de Oekraïense zaak te dienen, aldus een van de bronnen.

“Er is een brede, tweeledige steun tussen de Verenigde Staten en onze NAVO- en Europese bondgenoten om Oekraïne te steunen tegen Russische agressie”, zei McCaul tijdens zijn congresdelegatie naar Oekraïne. “(W)e hadden een zeer productieve ontmoeting met president Zelensky. We spraken vooral over wat zijn behoeften zijn als het gaat om het winnen van deze oorlog. En hij geeft deze delegatie de lijst met wapens die Oekraïne nodig heeft om te winnen.

‘Hij zei dat we hier blijven zolang het nodig is. En hoewel dat waar is, hoop ik dat het niet zo lang duurt om dit conflict te winnen. En om dit te doen, hebben we sterke tweeledige steun om Oekraïne alles te geven wat het nodig heeft om te winnen”, voegde McCaul eraan toe.

Die positie kan echter steeds onhoudbaarder worden, aangezien de komende uitgavengevechten, hoorzittingen in het congres en de presidentiële race van 2024 de vraag resoluut plaatsen of er moet worden toegevoegd aan de $ 113 miljard die de VS Oekraïne al naar voren en naar voren hebben gestuurd – en terwijl sommige Republikeinen terugdringen het vooruitzicht op aanvullende hulp.

Verschillende GOP-wetgevers bereiden zich al voor op een dergelijke strijd en proberen privé uit hoe ze de oppositie binnen hun eigen partij kunnen afweren.

Achter de schermen begint een plan vorm te krijgen onder de Republikeinen die de uiteindelijke overwinning van Oekraïne als de enige weg vooruit zien: de druk op Biden opvoeren om zijn tegenzin van zich af te schudden en wapens zoals F-16 straaljagers en langereafstandsraketten te sturen terwijl hij aanstampt. de oppositie van hun partij neerslaan door de meerderheid in het Huis te gebruiken om de oorlogswreedheden van Rusland onder de aandacht te brengen.

Sommige GOP-wetgevers dringen al terug op beweringen van mede-Republikeinen dat Amerikaanse financiering en wapens niet gaan waar ze bedoeld zijn – zelfs zoals Republikeinen in de House Oversight Committee woensdag duidelijk maakten in een brief aan Biden-regeringsfunctionarissen dat ze van plan zijn om federale financiering aan Oekraïne onderzoeken om mogelijke “verspilling, fraude en misbruik” bij uitgaven te onderzoeken.

McCarthy heeft ondertussen nog geen beslissing genomen over de positie die hij uiteindelijk zal innemen. Maar toen McCaul Zelensky verzekerde dat hij zal overwegen om extra wapens en hulp naar Oekraïne te sturen, deed hij dat met de privésteun van McCarthy, een persoon die bekend was met de discussies, vertelde CNN.

McCarthy heeft ook het onderzoek van House Oversight-voorzitter James Comer naar het mogelijke misbruik van eerdere Amerikaanse hulp gesteund, zei een tweede persoon die bekend was met de gesprekken. McCarthy keurde ook goed dat Comer de brief stuurde aan minister van Defensie Lloyd Austin, staatssecretaris Antony Blinken en Samantha Power, administrateur van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling, op zoek naar documenten en informatie om te begrijpen hoe de afdelingen en het bureau toezicht houden op deze fondsen.

Zelenky’s specifieke doel om Amerikaanse F-16 straaljagers te bemachtigen, is een steeds controversiëlere vraag geworden. Zowel Biden als generaal Mark Milley, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, hebben zich eerder tegen een dergelijke stap verzet vanwege bezorgdheid over hoe het conflict zou kunnen escaleren.

Maar het argument tegen het leveren van F-16’s wordt steeds moeilijker te maken, aangezien hoge militaire leiders de afgelopen dagen privé aan GOP-wetgevers hebben erkend dat die wapens Oekraïne zouden helpen de oorlog te winnen, volgens een bekende bron.

Vorige week vertelde generaal Christopher Cavoli, opperbevelhebber van de geallieerden voor Europa en hoofd van het Europese commando van de VS, 10 GOP-wetgevers in een briefing achter gesloten deuren dat F-16’s Oekraïne zouden helpen winnen. Gevraagd of dat het geval was, zei Cavoli “ja”, zei de bron, waarmee hij details bevestigde die voor het eerst door Politico waren gerapporteerd.

Hoewel de opmerkingen van Cavoli verder gaan dan wat hoge Amerikaanse functionarissen in het openbaar hebben gezegd, weerspiegelen ze ook de uiteenlopende opvattingen binnen het Pentagon – met name de afsplitsing van de voorzichtigere benadering van Milley, die volgens meerdere bronnen al lang op zijn hoede is voor elke stap die Russische escalatie zou kunnen veroorzaken. bekend met de zaak.

Naarmate de druk om die wapens te leveren toeneemt, is McCaul van plan dit voorjaar een hoorzitting te houden over vermeende Russische oorlogsmisdaden, vertelde een woordvoerder van McCaul aan CNN.

Naast McCaul maakten GOP-vertegenwoordigers Darrell Issa uit Californië, Keith Self uit Texas, Max Miller uit Ohio, Jake Ellzey uit Texas, evenals Margaret Kibben, de kapelaan van het Huis, deel uit van de delegatie.