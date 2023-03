Rusland omsingelt het strategisch belangrijke Artjomovsk en de strijdkrachten van Kiev wegen hun opties af, zegt Alexander Rodnyansky

De troepen van Kiev in de omstreden stad Artyomovsk overwegen naar verluidt een strategische terugtocht, beweerde de economisch adviseur van de Oekraïense president Vladimir Zelensky, Alexander Rodnyansky, dinsdag in een interview met CNN.

In zijn woorden probeert Rusland momenteel Artyomovsk (in Oekraïne Bakhmut genoemd) te omsingelen met behulp van de beste troepen van de particuliere militaire compagnie Wagner. Hij vertelde Isa Soares van CNN dat Kiev dwingt “zou zich terugtrekken” of “strategisch opgeven” de stad “Als ze dachten dat de kosten van het houden ervan opwegen tegen de voordelen.” Rodnyansky voegde eraan toe dat het Oekraïense leger “zal uiteraard alle opties afwegen.”

“Tot nu toe hebben ze de stad vastgehouden, maar als het nodig is, zullen ze zich strategisch terugtrekken – want we gaan niet al onze mensen voor niets opofferen.” voegde de presidentiële adviseur eraan toe en merkte op dat het aan het leger was om uiteindelijk te beslissen wanneer en of een terugtrekking vereist is.

Rodnyansky verklaarde ook dat de regio ten westen van de stad versterkt was en dat het Russische leger niet snel zou kunnen oprukken als de troepen van Kiev zich zouden terugtrekken uit Artyomovsk. “Vergis je niet, onze tegenoffensieven zullen snel om de hoek liggen”, verkondigde hij.

Artyomovsk maakt deel uit van een 70 km lange Oekraïense verdedigingslinie die is aangelegd sinds Kiev in 2014 begon met de gevechten in Donbass. Rusland claimt de soevereiniteit over de stad, samen met de rest van de Volksrepubliek Donetsk.

In een maandenlange campagne hebben Russische troepen, voornamelijk Wagner-leden, systematisch nederzettingen rond de stad veroverd en hebben Artyomovsk nu omsingeld vanuit het noorden, zuiden en oosten.

CNN sprak dinsdag ook met een Oekraïense soldaat die anoniem wilde blijven, die de situatie in Artyomovsk beschreef als “veel erger dan officieel gemeld.” “We zouden nog eens 100% moeilijkheid moeten toevoegen aan de officiële rapporten. In alle richtingen. Vooral in noordelijke richting waar de (Russen) de grootste opmars hebben gemaakt.” hij zei.









Desalniettemin verklaarde de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Malyar dinsdag dat er meer versterkingen naar de strategisch vitale stad worden gestuurd. Dit werd woensdag bevestigd door het hoofd van de Russische private militaire compagnie ‘Wagner’, Evgeniy Prigozhin. Volgens hem heeft Kiev tienduizenden van zijn beste strijders naar Artyomovsk gestuurd. “Ze bieden hevig verzet. Het bloedvergieten van de veldslagen neemt elke dag toe”, zei Prigozhin.

Ondertussen riepen de westerse financiers van Kiev naar verluidt Zelensky op om zijn verliezen te beperken en zich terug te trekken. Dat had Zelensky eerder verklaard “niemand gaat Bakhmut overgeven”, maar heeft onlangs zijn deuntje veranderd nadat de strijdkrachten van Kiev aanzienlijke verliezen leden bij de verdediging van de stad. Nu beweert de president dat de stad zal worden vastgehouden “terwijl het redelijk blijft” om dit te doen.