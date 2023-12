Zelenski zal de senatoren dinsdag informeren voorafgaand aan de belangrijke stemming over militaire hulp

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal dinsdag senatoren toespreken tijdens een geheime briefing via een beveiligde videoconferentiefeed, zo maakte Senaatsmeerderheidsleider Chuck Schumer (DN.Y.) bekend.

Zelenski zal de senatoren informeren over de stand van de oorlog in Oekraïne en de noodzaak van een nieuwe ronde van militaire hulp, een dag voordat de Senaat zal stemmen over de gang naar het wetgevende vehikel voor een noodpakket voor buitenlandse hulp van 106 miljard dollar, dat meer dan 61 miljard dollar omvat. voor Oekraïne.

“De regering heeft president Zelensky uitgenodigd om senatoren toe te spreken … als onderdeel van onze geheime briefing morgen, zodat we rechtstreeks van hem kunnen horen wat er precies op het spel staat bij deze stemming,” kondigde Schumer aan in de Senaat. “Ik vraag dat alle senatoren – alle senatoren – deze belangrijke briefing bijwonen.”

Zelenski waarschuwde senatoren tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren in de Oude Senaatskamer in september dat Oekraïne zijn oorlog met Rusland zou verliezen zonder verdere hulp van de Verenigde Staten.

Schumer diende maandagavond een motie in over een motie om over te gaan tot de shell-wet die het aanvullende pakket buitenlandse hulp zal bevatten.

De laatste details van het pakket worden nog uitgewerkt. Het wordt opgehouden door een meningsverschil tussen de twee partijen over het toevoegen van hervormingen op het gebied van immigratie en asielbeleid om de stroom migranten over de grens tussen de VS en Mexico te verminderen.