Bij twee mensen die tijdens een klinische proef het respiratoir syncytieel virus (RSV)-vaccin van Pfizer kregen, werd later het Guillain-Barre-syndroom vastgesteld en de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft Pfizer gevraagd een veiligheidsonderzoek uit te voeren als de injectie wordt goedgekeurd, volgens documenten van de dienst vrijdag vrijgelaten.

De gevallen werden bevestigd bij twee volwassenen van in de zestig die tot de 20.000 ontvangers van het vaccin behoorden in de fase 3 klinische studie van Pfizer. De ziekte van één persoon was na drie maanden volledig verdwenen, en een ander verbeterde na zes maanden. Er waren geen gevallen van Guillain-Barre onder mensen die de injectie niet kregen.

“Gezien de tijdelijke associatie en biologische plausibiliteit, is de FDA het eens met de beoordelingen van de onderzoekers dat deze gebeurtenissen mogelijk verband hielden met het studievaccin. … Daarom wordt (Guillain-Barre) als een belangrijk potentieel risico beschouwd”, zegt de FDA in de documenten, die werden vrijgegeven voorafgaand aan een vergadering van haar onafhankelijke vaccinadviseurs, de Adviescommissie Vaccines en verwante biologische producten, op dinsdag en woensdag. .

De commissie is gepland om te bespreken en aanbevelingen te doen over RSV-vaccins voor volwassenen van 60 jaar en ouder van Pfizer en GSK.

Guillain-Barre-syndroom is een zeldzame neurologische aandoening waarbij het immuunsysteem zijn eigen zenuwen aanvalt, waardoor spierzwakte en soms verlamming ontstaat. Hoewel de meeste mensen volledig herstellen, kunnen sommige gevallen fataal zijn of blijvende gevolgen hebben.

De incidentie van Guillain-Barre is volgens de FDA jaarlijks ongeveer 1,5 tot 3 gevallen voor 100.000 volwassenen ouder dan 60 jaar in de VS.

“Gezien het hoger dan achtergrondpercentage van GBS dat werd waargenomen in de fase 3-studie, zal de FDA een postmarketingonderzoek en verbeterde bewaking aanbevelen voor verdere evaluatie van GBS en andere immuungemedieerde demyeliniserende aandoeningen bij postmarketinggebruik”, zegt de FDA.

In een briefingdocument dat is ingediend voor de vergaderingen van volgende week, zegt Pfizer dat de gevallen andere mogelijke verklaringen hebben en dat zijn injectie een “goed verdragen en veilig vaccin is, met een gunstige baten-risicoverhouding”. Het bedrijf zegt dat het een veiligheidsstudie zal uitvoeren naar het Guillain-Barre-syndroom als de RSV-injectie wordt goedgekeurd.

RSV is een zeer besmettelijk virus dat bij mensen van alle leeftijden een griepachtige ziekte veroorzaakt die met de leeftijd in ernst toeneemt. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention is RSV verantwoordelijk voor naar schatting 177.000 ziekenhuisopnames en 14.000 sterfgevallen per jaar onder volwassenen van 65 jaar of ouder.

Er zijn geen vaccins goedgekeurd voor immunisatie tegen RSV bij kinderen of volwassenen.

Het Pfizer-vaccin was voor 66,7% effectief in het voorkomen van matige aandoeningen van de onderste luchtwegen met twee of meer symptomen en voor 85,7% effectief in het voorkomen van ernstige ziekten, aldus de FDA-documenten.

Het kandidaat-RSV-vaccin van GSK voor oudere volwassenen was voor 83,5% effectief in het voorkomen van ernstige aandoeningen van de onderste luchtwegen. Het bedrijf meldde eveneens een mogelijk geval van het syndroom van Guillain-Barré onder ontvangers van het vaccin, maar zei dat er onvoldoende bewijs was om een ​​diagnose te bevestigen. De FDA beschouwt de zaak als gerelateerd aan het vaccin en zei dat ze het veiligheidsplan van GSK zal herzien.

Gegevens van beide vaccins werden donderdag besproken tijdens een vergadering van het Raadgevend Comité voor Immunisatiepraktijken van de CDC. De werkgroep concludeerde dat de vaccins “aanzienlijke werkzaamheid vertoonden tegen ziekten van de onderste luchtwegen veroorzaakt door RSV bij oudere volwassenen”, maar dat “toezicht na vergunningverlening voor zowel de veiligheid als de effectiviteit van het vaccin van cruciaal belang zal zijn” als de vaccins worden goedgekeurd door de FDA.