Fans von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werden keine unmittelbare Fortsetzung des Blockbuster-Spiels erhalten.

Die Nachricht, dass sich eine mit großer Spannung erwartete Erweiterung bzw. ein herunterladbarer Inhalt (DLC) nicht in der Entwicklung befindet, wurde erstmals auf der japanischen Website Famitsu verbreitet. Dies wurde auch in einem Interview bestätigt, das NPR mit dem Serienproduzenten Eiji Aonuma und dem Regisseur von Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi, führte.

In einer E-Mail-Antwort schrieb Aonuma, dass wir in Tears of the Kingdom „alle Elemente implementieren konnten, die wir in dieser Welt und dieser Geschichte erreichen wollten, sodass es keinen DLC geben wird. Bitte genießen Sie weiterhin die Fülle.“ Welt von Hyrule.“

Tears of the Kingdom wurde Nintendos am schnellsten verkauftes Spiel und wurde für seine nahezu grenzenlose Kreativität gefeiert, die es den Spielern bot. Der Erfolg könnte sich sogar auf die Leinwand übertragen, da Gerüchten zufolge bald ein Zelda-Live-Action-Film entwickelt wird Der Super Mario Bros.-Film brach Kassenrekorde.

Aonuma und Fujibayashi gingen nicht auf Spekulationen über die Multimedia-Zukunft des Franchise ein, erläuterten jedoch ihr innovatives Design und reagierten auf Kritik am Tempo des Spiels.

Das folgende Gespräch wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

Es gab eine Flut an Kreativität, da die Spieler das Spiel schon seit ein paar Monaten haben. Sie haben das Spiel so konzipiert, dass es sich an viele Spielstile anpassen lässt, aber überraschen Sie irgendwelche Ansätze wirklich?

Hidemaro Fujibayashi: Unmittelbar nach der Veröffentlichung von Breath of the Wild hatten wir die Idee, dass es Spaß machen könnte, wenn man in Tears of the Kingdom Dinge wie Fahrzeuge konstruieren könnte, indem man Dinge zusammenklebt, also haben wir einige Tests durchgeführt. Aufgrund dieser Erfahrung waren wir zuversichtlich, dass mit einem solchen System eine Vielzahl von Dingen möglich sind und dass wir es zu einem unterhaltsamen Erlebnis machen können. Deshalb haben wir das Endprodukt mit dem Ziel entwickelt, den Spielern die Möglichkeit zu geben, mit so wenig Aufwand Dinge zu erstellen Einschränkungen wie möglich. Dadurch konnten wir ein Gameplay erreichen, das einen ziemlich hohen Grad an Freiheit bietet. Allerdings erschaffen die Spieler Fahrzeuge und Kreationen, die weit über das hinausgehen, was wir erwartet hatten, daher sind wir wirklich erstaunt über die Fantasie unserer Spieler.

Breath of the Wild brach mit früheren Titeln, während Tears of the Kingdom direkt auf dem Vorgänger aufbaute. Wenn Sie in die Zukunft blicken, welche Richtung reizt Sie am meisten? Wie schaffen Sie es, neue Dinge auszuprobieren und vergangene Erfolge zu verfeinern?

Eiji Aonuma: Nachdem wir die Entwicklung für den DLC „Breath of the Wild“ abgeschlossen hatten, hatte ich das Gefühl, dass diese Welt noch mehr Gameplay und Überraschungen für uns bereithielt, und das neue Gameplay, das Fujibayashi zu dieser Zeit vorschlug, war etwas, das es wert war, umgesetzt zu werden, gerade weil seine Grundlage so war Breath of the Wild, also haben wir beschlossen, dieses Konzept als Fortsetzung von Breath of the Wild zu entwickeln.

Fujibayashi: Es stimmt, dass die Grundlage Breath of the Wild ist, aber wenn ich ein Spiel entwerfe, denke ich immer an neues Gameplay, das wir bieten können. Welche Erlebnisse werden den Spieler überraschen und erfreuen? Deshalb haben wir bei der Entwicklung von Tears of the Kingdom natürlich über diese Dinge nachgedacht. Wenn wir darüber nachdenken würden, ein Zelda-Spiel zu machen, das sich noch mehr von dem unterscheidet, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, würden wir uns selbst herausfordern wollen, neue Dinge auszuprobieren, und ich denke, wir würden immer noch mit der Frage beginnen: „Welche Art von Erfahrung machen wir?“ wollen wir diese Zeit zur Verfügung stellen?“

Zelda und Link scheinen in den Jahren zwischen den Ereignissen von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom eine liebevolle Beziehung gehabt zu haben. Wie wollten Sie ihre Dynamik in dieser Fortsetzung weiterentwickeln?

Fujibayashi: Link ist immer noch mit der Aufgabe betraut, Prinzessin Zelda zu beschützen. Anstatt die Beziehungen zwischen den Charakteren von den Entwicklern erklären zu lassen, ist es meiner Meinung nach das Beste, wenn die Leute das Spiel selbst spielen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Die Tiefen bieten eine eingeschränkte Sicht, höhere Herausforderungen und weniger abwechslungsreiche Landschaften. Wie reagieren Sie auf die Kritik, dass die Tiefen eintönig seien oder das Spieltempo verlangsamten?

Aonuma: Für die Tiefen in diesem Spiel haben wir die Erkundung dunkler Gebiete, ein traditionelles Gameplay-Element der Serie, übernommen und sie so angepasst, dass sie dynamisch in einem riesigen Raum durchgeführt werden kann. Es war eine bewusste Entscheidung, es im Kontrast zum Gameplay auf der Oberfläche und in der Luft zu setzen, um unserem Ziel gerecht zu werden, das Gameplay abwechslungsreicher zu gestalten.

Fujibayashi: Unsere Absicht für die Tiefen ist, dass es ein Bereich ist, in dem der Spieler das Unbekannte erforscht und der Spieler vollständig vorbereitet sein muss, bevor er sich den Herausforderungen stellt. Es ist auch ein Bereich, in dem der Spieler mit vielen Pflanzen und Waffen belohnt wird, die entweder selten oder an der Oberfläche oder in der Luft praktisch unerreichbar sind. Auch wenn es einigen Spielern anfangs vielleicht etwas schwer fällt, glaube ich, dass sie ihre Zeit in den Tiefen genießen werden, wenn sie sich vollständig auf das Abenteuer und die Erkundung vorbereiten und es dann wie eine Schatzsuche angehen.

Gab es Zonai-Geräte, die Sie gerne in die Vollversion des Spiels integriert hätten?

Fujibayashi: Wir dachten eigentlich, dass es nicht zu viele Arten von Zonai-Geräten geben sollte. Weil wir dachten, dass es wichtig ist, dass die Spieler eine begrenzte Anzahl an Funktionen und Erscheinungsbildern übernehmen und ihren Einfallsreichtum nutzen, um neue Funktionen zu erstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es also keine Geräte, die wir gerne hätten einbeziehen können, und ich bin eigentlich froh, dass wir die Anzahl der Geräte niedrig gehalten haben, denn wir haben es wirklich genossen, die unglaublichen Dinge zu sehen, die die Spieler mit solch begrenzten Ressourcen geschaffen haben .

Welche aktuellen Spiele haben Sie zu neuen Designideen inspiriert?

Fujibayashi: Es ist kein Spiel, aber ich fand ein Buch über die Theorie hinter der Erschaffung gruseliger Spukhäuser sehr interessant. Dazu gehörten die spezifischen Techniken, mit denen die Gedanken und Handlungen der Teilnehmer (bei Spielen waren dies die Spieler) beeinflusst und bei ihnen Angst oder Aufregung ausgelöst werden konnten. Ich war überrascht, weil diese Techniken der Art und Weise, wie wir Zelda-Spiele entwickeln, wirklich ähnlich waren. Tears of the Kingdom umfasst die Tiefen, wo die Spieler die Aufregung spüren, wenn sie einen unbekannten Raum erkunden, sowie den Himmel, wo die Spieler angenehmes Gleiten, aufregende Action und wunderschöne Ausblicke genießen können. Dies ist nicht dasselbe wie das Überraschen von Menschen in einem Spukhaus, aber die Erlebnisse werden mit einer ähnlichen Methodik geschaffen. Ich würde es lieben, wenn Spieler diese Erfahrungen in den Tiefen und am Himmel ausprobieren könnten.