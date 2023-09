In der vergangenen Saison suchte StatsBomb nach den U24-Spielern in Europa, deren Leistungen denen von Lionel Messi am ähnlichsten waren. Sie wählten Xavi Simons von Paris Saint-Germain, einen Absolventen von La Masia in Barcelona, ​​und Zeki Amdouni, den Sommer-Neuzugang von Burnley.

„Messi ist mein Lieblingsspieler“, erzählt Amdouni Sky Sports versteckt in einem kleinen Raum auf Burnleys Trainingsgelände.

„Mit ihm verglichen zu werden, ist eine große Sache. Er ist, genau wie ich, ein kreativer Spieler, der immer nach dem Ball verlangt und in der falschen Neun spielt, oder vielleicht in der Rolle Nr. 10. Das ist mein Stil, diese Kreativität.“

Als sein Transfer vom FC Basel bekannt gegeben wurde, gab es eine spanische Veröffentlichung Marca veröffentlichte einen Artikel mit der Überschrift „Burnley verpflichtet den Schweizer Messi“. Noch vier Jahre zuvor, als Amdouni in der vierten Schweizer Liga spielte, wären solche Vergleiche unmöglich gewesen, Welten entfernt vom siebenfachen Ballon d’Or-Gewinner.

Amdouni erzielte letzte Saison auf dem Weg zum Erreichen des Halbfinales der Europa Conference League mit Basel sieben Tore





Amdouni, gemeinsamer Torschützenkönig der Europa Conference League der letzten Saison, ist aus der relativen Verborgenheit herausgekommen, macht sich aber nun auf höchstem Niveau einen Namen. Trotz seiner Form für Basel in der letzten Saison ist der 22-Jährige für viele Fans in ganz Großbritannien immer noch ein Unbekannter.

Wer eine Vorliebe dafür hat, die früher als Twitter bekannte App zu durchforsten, wird ihn vielleicht im Sommer im Teletubbieland gesehen haben. Das kreative Social-Media-Team von Burnley, das mit seinen Transferankündigungsvideos sehr produktiv ist, enthüllte Amdounis Verpflichtung mit Hilfe von Tinky Winky und dem Rest der Bande.

Amdouni bekam nicht die Barbie-Behandlung wie Aaron Ramsey, aber er könnte ein Blockbuster-Neuzugang für Burnley werden. Seine sieben Tore in der Conference League brachten Basel in greifbare Nähe zu seinem ersten europäischen Finale seit 1974, bevor er im Halbfinal-Rückspiel der letzten Saison in der Nachspielzeit der Verlängerung insgesamt gegen die Fiorentina verlor.

Der Stürmer erlitt einen violetten Fleck, nachdem er von der Schweiz bei der Weltmeisterschaft nicht berücksichtigt wurde. Nur Erling Haaland und Gift Orban übertrafen in diesem Zeitraum seine Bilanz von 17 Toren in 27 U23-Spielen im Vereins- und Europapokal.

Amdouni genießt einen reibungslosen Übergang in das Leben in England. Es ist sein erstes Mal, dass er ausserhalb der Schweiz spielt, aber die Tatsache, dass er von Französischsprachigen umgeben ist, hat ihm dabei geholfen, sich zu akklimatisieren. „Es war ziemlich einfach“, sagt er. „Ich mag den Ort und ich mag die Leute. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass das Wetter ziemlich kalt war.“

Die Länderspielpause verwehrte dem in Genf geborenen Stürmer die Chance, sich an einer seltenen September-Hitzewelle im Nordwesten zu erfreuen. Als er sich mit hinsetzte Sky Sports vor Burnley Montagabend-Fußball Während meiner Reise nach Nottingham Forest war der typischere graue Himmel zurückgekehrt.

Amdouni muss seine Torjägerqualitäten der letzten Saison noch in die Premier League bringen. Er hat bisher bei den drei Niederlagen von Burnley gegen Man City, Aston Villa und Tottenham keine Erfolge erzielt. Einen ersten Eindruck von seinem Talent bekamen wir jedoch im Carabao Cup zu sehen, als er Forest von der Bank aus spät zuschlug und Burnley in die dritte Runde schickte.

Sehen Sie, wie Amdouni in der zweiten Runde des Carabao Cups in Nottingham Forest den Siegtreffer für Burnley erzielt



Das war ein perfektes Beispiel für Amdounis Gespür für ein Tor. Er schlüpfte spät in den Strafraum und entging der Aufmerksamkeit der Forest-Verteidigung, bevor er in der 90. Minute unter Druck ruhig auf seiner Brust kontrollierte und einen Volleyschuss in die Rückseite des Netzes schoss. Keine schlechte Möglichkeit, das erste Tor für den Verein zu erzielen, auch vor den mitgereisten Auswärtsfans.

Sie hoffen auf eine Wiederholung am Montagabend im City Ground.

Zeki ist wirklich torgefährlich. Die Art und Weise, wie er den letzten Pass spielen kann, schafft so viele Vorlagen und dank der Arbeit, die er auf dem Platz leistet, erzielt er selbst viele Tore. Er ist ein sehr intelligenter, technisch begabter Fußballer mit einer großartigen Arbeitsmoral. Er ist ein großes Talent.

Es war jedoch nicht immer klar, dass Amdouni diesen Punkt erreichen würde. Nachdem er im Alter von 13 Jahren vom Schweizer Erstligisten Servette entlassen wurde, musste er einen anderen Weg in die unteren Ligen einschlagen. „Es war wirklich ein Test“, sagt er. Die Ablehnung löste in Amdouni ein neues Gefühl der Entschlossenheit aus.

„Es war nicht einfach für mich. Als junger Spieler ist es eine große Sache, entlassen zu werden. Von da an war es mein Ziel, erfolgreich zu sein, und ich musste etwas beweisen. Das hat mich vorangebracht.“

Amdouni verbrachte die nächsten Jahre bei Meyrin, einem Verein der dritten Liga, bevor er bei Etoile Carouge Fuß fasste. Sie gaben ihm die Pause, die er brauchte, um Seniorenfußball zu spielen. Er stieg in den Divisionen auf und spielte für Stade Lausanne Ouchy und dann für Lausanne-Sport – einen der Klubs, der Sir Jim Ratcliffe gehörte – bevor Basel ihn für zwei Jahre auf Leihbasis verpflichtete.

Die Erfolge der letzten Saison haben Basel dazu ermutigt, die Option wahrzunehmen, den Wechsel im Sommer für 4 Millionen Euro dauerhaft zu machen, ein Jahr früher als erforderlich. Sie wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Klubs in Europa nach ihrem hoch bewerteten Stürmer streben würden.

Amdouni war in der vergangenen Saison gemeinsamer Torschützenkönig der Europa Conference League





Amdouni verlor nie den Glauben daran, dass er seinen Traum verwirklichen würde, auch wenn er die malerische Route nehmen musste. „Ich kann sagen, dass ich selbst an den schwierigsten Punkten meiner Reise immer fest im Hinterkopf hatte, dass ich es schaffen würde“, sagt er. „Auf die eine oder andere Weise hätte ich es als Fußballprofi schaffen können.“

In den letzten 12 Monaten verlief seine Karriere steil, doch der 22-Jährige musste abwarten. „Ich hatte schon immer die Qualitäten, die man heute sieht“, sagt er. „Mir geht es genauso. Aber vielleicht habe ich als Spieler körperlich und geistig aufgeholt. Diese weniger traditionelle Reise hat mir vor allem Geduld beigebracht schnell, es kann schwierig sein.

Amdounis Weg zum Erfolg hat ihm einen Sinn für Perspektive gegeben, eine Bodenständigkeit, die dafür gesorgt hat, dass er fest auf dem Boden bleibt, während der Hype um ihn wächst. Der Schweizer öffentlich-rechtliche Sender RTS bezeichnete ihn vor der gerade vergangenen Länderspielpause als den „X-Faktor“ der Nationalmannschaft. Er lehnt jeden Vorschlag ab, er sei der neue Protagonist der Schweiz.

Amdouni gehört zu den besten Torschützen der EM-Qualifikation





Er sagte: „Es gibt einige großartige Spieler im Schweizer Kader. Ich habe einige gute Qualitäten gezeigt und einige gute Leistungen gezeigt, aber zu sagen, dass ich ein Starspieler für die Mannschaft bin, würde ich nicht so weit gehen. Es gibt andere.“ Ich gehöre zu den Kadern, die viel mehr Spielerfahrung haben als ich. Jetzt kommt es vor allem darauf an, sich anzustrengen und sich auf die Verbesserung zu konzentrieren und zu sehen, was die Zukunft bringt.“

Der Hype um Amdouni in der Schweiz ist nicht ohne Grund. Sie liegen in der Qualifikationsgruppe I für die Euro 2024 vor allem dank seiner fünf Tore in sechs Spielen an der Spitze. In der Torschützenliste liegt er auf dem dritten Platz, gleichauf mit Cristiano Ronaldo und Harry Kane. Im nächsten Kapitel von Amdounis Underdog-Geschichte wird er wahrscheinlich bei der Euro 2024 gegen sie antreten.

