Zeitleiste: Die 7-tägige Reise eines chinesischen Spionageballons durch die Vereinigten Staaten

Hier ist eine tägliche Zeitleiste der Ereignisse, die am Samstag zu dem dramatischen Abschuss über dem Wasser vor der Ostküste führten. Das Folgende basiert auf Interviews mit drei hochrangigen US-Beamten, die alle darum baten, aufgrund der Sensibilität der Situation nicht genannt zu werden.

Samstag, 28. Januar:

Der Ballon wird erstmals über dem US-Luftraum hoch über Alaska nördlich der Aleuten entdeckt. Das nordamerikanische Luft- und Raumfahrt-Verteidigungskommando des Militärs verfolgt den Ballon genau und beurteilt, dass er keine Bedrohung oder kein nachrichtendienstliches Risiko darstellt.

Montag, 30. Januar:

NORAD verfolgt den Ballon auf seinem Weg in den kanadischen Luftraum. Beamte stellen fest, dass es für Spionagezwecke verwendet wird, da es Überwachungsausrüstung trägt, darunter eine Sammelkapsel und Sonnenkollektoren, die sich auf dem Metallträger befinden, der unter dem Ballon aufgehängt ist. Aufgrund seiner kleinen Motoren und Propeller schätzen Beamte auch ein, dass es aktiv manövriert werden kann, um bestimmte Orte zu überfliegen.

Der Ballon ist Teil einer chinesischen Spionageflotte, die in den letzten Jahren über Ländern auf fünf Kontinenten, darunter Asien und Europa, gesichtet wurde. Dreimal wurden in der Trump-Administration Ballons über den Vereinigten Staaten beobachtet, und einmal zuvor zu Beginn der Biden-Administration. Was diese neue Begegnung anders macht, war die lange Dauer über dem Kontinent.

Dienstag, 31. Januar:

Der Ballon tritt wieder in den US-Luftraum über Nord-Idaho ein. Das Verteidigungsministerium alarmiert Präsident Joe Biden, der nach militärischen Optionen fragt, um es abzuschießen.

Das Pentagon beginnt daran zu arbeiten, den Ballon daran zu hindern, sensible Informationen von Orten am Boden zu sammeln. Dies war „einfach“, sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter, „weil wir den genauen Weg des Ballons verfolgen und sicherstellen konnten, dass in seiner Nähe keine Aktivitäten oder sensible unverschlüsselte Kommunikation durchgeführt wird.“

Mittwoch, 1. Februar:

Beamte des Pentagon sind alarmiert, als der Ballon seinen Weg über Montana nimmt, wo sich die Malmstrom Air Force Base befindet, einer von drei Standorten, an denen die silobasierten Interkontinentalraketen des Landes betrieben und gewartet werden.

Verteidigungsminister Lloyd Austin beruft militärische und zivile Führer ein, darunter den Chef des US-Nordkommandos, General Glen VanHerck, und den Vorsitzenden des Joint Chiefs, General Mark Milley, um die Situation zu erörtern.

Alle Flüge am internationalen Flughafen Billings Logan sind für etwa zwei Stunden am Boden, da die Behörden abwägen, was zu tun ist. Das Militär setzt F-22-Kampfflugzeuge ein, falls eine Entscheidung getroffen wird, sie abzuschießen.

Letztendlich raten Milley und VanHerck davon ab, den Ballon über Land zu zielen, da die Zivilbevölkerung durch herabfallende Trümmer gefährdet ist. Verteidigungsbeamte schätzen, dass Trümmer des Ballons, der die Größe von drei Bussen hat, in einem Umkreis von mindestens sieben Meilen fallen könnten.

Der Präsident weist das Pentagon an, Optionen zum Abschuss des Ballons zu finden, sobald dies über den Hoheitsgewässern der USA sicher ist, und auf eine Weise, die es ihnen ermöglicht, die Nutzlast zu bergen. Er weist auch das Militär und die Geheimdienste an, den Ballon zu überwachen, um Einblick in seine Fähigkeiten zu erhalten. Die NASA beginnt mit der Analyse und Bewertung des möglichen Trümmerfelds auf der Grundlage der Flugbahn des Ballons, des Wetters und der geschätzten Nutzlast des Luftschiffs.

In der Zwischenzeit treffen sich Außenminister Antony Blinken und die stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman mit Vertretern der chinesischen Botschaft.

Donnerstag, 2. Februar:

Das Pentagon gibt eine Erklärung heraus, dass ein chinesischer Überwachungsballon in großer Höhe in den US-Luftraum eingedrungen ist. Der Gesetzgeber fordert Briefings und beginnt, Biden dafür zu kritisieren, dass er ihn nicht abgeschossen hat. Es tauchen Berichte über einen zweiten Ballon auf, der beim Fliegen über Mittel- und Südamerika beobachtet wurde.

Das Militär arbeitet weiter an Möglichkeiten, den Ballon sicher zum Absturz zu bringen. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan informiert den Präsidenten regelmäßig.

Blinken beschließt, seine geplante Reise nach China zu verschieben, und die Führungsspitze der gesamten Verwaltung stimmt zu.

Freitag, 3. Februar

Das chinesische Außenministerium gibt eine Erklärung heraus, in der es anerkennt, dass der Ballon chinesisch ist, behauptet jedoch, dass es sich um ein ziviles Luftschiff handelt, das zum Sammeln von Wetterdaten verwendet wird. China sagt, es sei versehentlich in den US-Luftraum eingedrungen und drückt sein Bedauern aus. Aber US-Beamte wehren sich und sagen, der Ballon werde eindeutig zur Überwachung verwendet und der Verstoß sei eine klare Verletzung der Souveränität der USA.

Biden wird am Freitagabend über den Plan informiert, den Ballon am Samstag über Wilmington, North Carolina, abzuschießen, einschließlich der Flugzeuge, mit denen er abgeschossen werden soll, und der Marineschiffe, um ihn zu bergen, sowie über die erste nachrichtendienstliche Analyse seiner Fähigkeiten . Biden stimmt dem Plan zu.

Die ganze Nacht hindurch arbeiten der Nationale Sicherheitsrat und das Pentagon daran, sicherzustellen, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, damit der Plan gelingt.

Samstag, 4. Februar:

Am Morgen spricht Biden mehrmals mit Austin und Sullivan über die Mission. Später verspricht Biden, „wir werden uns darum kümmern“, als er während eines Zwischenstopps in Syracuse, New York, nach dem Ballon gefragt wird. Er zeigt Reportern einen Daumen nach oben, wenn er gefragt wird, ob das Militär ihn abschießen werde, als er an Bord der Air Force One auf der Hancock Field Air National Guard Base in New York geht.

Die FAA stellt vorübergehend Flüge auf Flughäfen in Wilmington und in Myrtle Beach und Charleston, South Carolina, ein. Dies ermöglicht es dem Militärflugzeug – einem F-22-Stealth-Jäger der Langley Air Force Base, Virginia, F-15s der Barnes Air National Guard Base in Massachusetts und Tankflugzeugen von mehreren Standorten – in Position zu gelangen.

Um 14:39 Uhr schießt die in 58.000 Fuß fliegende F-22 eine einzelne AIM-9X Sidewinder-Luft-Luft-Rakete ab, die den Ballon, der in einer Höhe von 60.000 bis 65.000 Fuß fliegt, zum Absturz bringt. Das Militär beginnt mit der Bergung des Ballons, der sechs Seemeilen vor der Küste in geschätzte 47 Fuß Wassertiefe gefallen ist. Das Amphibienschiff USS Carter Hall, der Zerstörer USS Oscar Austin und der Kreuzer Philippine Sea sind in der Gegend, um bei der Bergung zu helfen. Marinetaucher sind in der Lage, bei Bedarf zum Standort abzusteigen.

Sobald der Ballon geborgen ist, wird die Geheimdienstgemeinschaft mit der weiteren Analyse des Ballons beginnen.

„Es hat uns tatsächlich einige Tage Zeit gegeben, diesen Ballon zu analysieren [and] viel darüber erfahren, was dieser Ballon tat, wie er tat, warum die VR China möglicherweise solche Ballons verwendet“, sagte ein hochrangiger DoD-Beamter. „Wir haben technische Dinge über diesen Ballon und seine Überwachungsfunktionen gelernt. Und ich vermute, wenn es uns gelingt, Teile der Trümmer zu bergen, werden wir noch mehr lernen.“

Später am Samstag gibt China eine Erklärung ab, in der es den Abschuss als Verstoß gegen die internationale Praxis und mit drohenden Auswirkungen bezeichnet. Die US-Regierung spricht direkt mit Peking über den Einsatz. Das Außenministerium unterrichtet Verbündete und Partner auf der ganzen Welt.

„Der Ballon stellte niemals eine militärische oder physische Bedrohung für das amerikanische Volk dar. Sein mehrtägiges Eindringen in unseren Luftraum war jedoch eine inakzeptable Verletzung unserer Souveränität“, sagte der hochrangige DoD-Beamte.