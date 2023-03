Is Bachmut noch zu halten? Die Oekraïne gibt die Stadt jedenfalls nicht auf. Außenminister Kuleba heeft een alternatief gekozen, denn sonst würde die nächste Stadt Ziel von Angriffen. Oekraïense Truppen bereiden sogar eine Gegenoffensive vor.

Wanneer Monaten een Bachmut gekämpft hebben, lijkt het erop dat de stad voor hen Fall zu stehen is. Maar dat Oekraïne Bachmut niet zal verliezen, noch nicht und bereitet zelf Angaben zufolge auf eine Gegenooffensive vor. Der Kommandeur der Oekraïense Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, erklärte, der erbitterte Kampf um Bachmut in de Ostukraine tragische dazu bei, Zeit für die Vorbereitung einer Gegenooffensief om de Russische Armee te winnen. Unterdessen sich die Kämpfer der Russische Söldnertruppe Wagner nach Angaben ihres Chefs bereits in der Nähe des Stadtzentrums von Bachmut.

“Die helden zonder de Verteidiger, die Ostfront auf en Schultern tragen”, erklärte Syrskyj. Het Verteidigungsministerium in Kiev gaat in Samstag en, dat de Oekraïense Soldaten am Vortag “mehr als 100 feindliche Angriffe” entlang der östlichen Front abgewehrt hätten.

Einige Experts hebben ervoor gezorgd dat de Sinn weer Kämpfe um Bachmut infrage gestellt. Beobachter zweifeln black an der strategische Bedeutung der Stadt, die Schlacht hat für twee Seiten midtlerweile jedoch one symbolischen Wert erlangt.

Widerstand wordt complexer

Die politieke en militaire verdediging is altijd zo, dat de stad weiter entschieden zu verteidigen, sagte van de Oekraïense Außenminister Dmytro Kuleba van “Bild am Sonntag”. “Wenn man sich von Bachmut zurückzieht, was änderte das? Russland würde Bachmut einnehmen und seine Offensive auf Tschassiw Jar fortsetzen, frisdrank jede nachste Stadt hinter Bachmut das gleiche Schicksal erleiden wie Bachmut”, gab Kuleba an.

Als je langer dan Bachmut verteidgt droeg, desto größer sei “die Wahrscheinlichkeit, dass other Städte nicht das gleiche Schicksal erleiden”, fügte der Außenminister hinzu.

Die Oekraïense Vize-minister-president Olha Stefanischyna schreef in de Franse Zeitung “Journal du Dimanche” ein, es droeg “kompliziert für uns, Widerstand zu leisten”. Ze worden verkocht op de Moskau Verluste. “Wir schätzen, dass the Russian Armee seit vergangenem Jahr schon 150.000 Manner in ihren Militäroffensive auf unserem Boden lost hat. Die Menschenmasse ihrer Infanterie is een erschreckende Waffe, sie schint in Umfang en Zeit unerschöpflich zu sein”, aldus Stefanischyna hinzu.

Die Söldner der Gruppe Wagner spielen in hun Kampf um Bachmut een centrale rol. In deze Woche hatte die Söldnertruppe erklärt, den Ostteil von Bachmut eingenommen zu haben.

Video uit het stadscentrum?

Wagner-Anführer Jewgeni Prigoschin gab in onem am Samstag veröffentchten Video erneute Fortschritte seiner Kämpfer bekannt. “Dies ist das Gebäude der Stadtverwaltung, das ist das Zentrum der Stadt”, zegt Prigoschin in de Online Service Telegram veröffentchten Video, während er vom Dach eines angeblich in Bachmut stehenden Hauses auf ein Gebäude zeigt. “Dat is een kilometer en 200 meter entfernt. Das ist das Gebiet, wo Kämpfe stattfinden”, führt Prigoschin aus. Seine Aussagen konnten zunächst nicht unabhängig gekrüft.

Wat is de beste manier om munitie te kopen en “voranzukommen”, zoals Prigoschin. Der Wagner-Chef wirft der russischen Armeeführung seit Wochen vor, seine Kämpfer nicht ausreichend mit Munition zu versorgen. In seinem Video griff is erneut den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu en den Generalstabschef Waleri Gerassimow en und bezeichnete sie ironisch als “außergewöhnliche Militärbefehlshaber”.

Het Britse Verteidigungsministerium bestätigte am Samstag, die Wagner-Söldner hätten in den vergangenen vier Tagen den “größten Teil des Ostens” von Bachmut unter ihre Kontrolle bracht. Dem Ministerium zorgde ervoor dat de Oekraïense Streitkräfte noch het Westen der Stadt en haben wichtige Brücken über den Fluss Bachmutka zerstört, der mitten durch die Stadt fließt.

In de Zuid-Duitse stad Kherson onder de bevolking van Behördenangaben mindestens drei Menschen bei een Russisch Angriff Getötet, zwei weitere are verletzt. De pro-Russische Bürgermeister von Donezk im Oost-Oekraïne erklärte, durch ukrainisch Beschuss seien zwei Menschen getötet are, darunter ein Kind.