Südkorea wird Zehntausende Pfadfinder mit Bussen von einem Jamboree-Ort an der Küste evakuieren, während der Tropensturm Khanun droht, sagten Beamte am Montag.

Laut Kim Sung-ho, Vizeminister im südkoreanischen Ministerium für Inneres und Sicherheit, werden ab Dienstagmorgen mehr als 1.000 Fahrzeuge eingesetzt, um 36.000 Pfadfinder – hauptsächlich Teenager – vom World Scout Jamboree im südwestlichen Bezirk Buan zu transportieren.

Die meisten Pfadfinder, die aus 158 Ländern kommen, würden an Veranstaltungsorten in der Hauptstadt Seoul und im nahegelegenen Großraum untergebracht, sagte er.

Beamte versuchten, Plätze in staatlichen Ausbildungszentren und Bildungseinrichtungen sowie in Hotels zu sichern. Kim sagte, es würde sechs Stunden oder länger dauern, die Pfadfinder vom Campingplatz zu evakuieren, der nach Angaben der Organisatoren nach ihrer Abreise nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden solle.

Teilnehmer des World Scout Jamboree bereiten sich darauf vor, am Montag einen Pfadfindercampingplatz in Buan, Südkorea, zu verlassen. (Na Bo-bae/Yonhap/The Associated Press)

Beamte von Camp Humphreys, einem großen US-Militärstützpunkt 70 Kilometer südlich von Seoul, bestätigten Berichte, wonach Tausende von Pfadfindern aus Schweden, Norwegen und Dänemark zu seinen Einrichtungen verlegt werden sollten, nicht sofort.

Aufgrund der extremen Hitze begann der Exodus

Der Stützpunkt beherbergt bereits Hunderte amerikanischer Pfadfinder, die am Wochenende wegen Hitzesorgen umgesiedelt wurden, da Südkorea mit einem der heißesten Sommer seit Jahren zu kämpfen hat.

Der Sturm bereitet den Organisatoren des Jamboree, das am Dienstag inmitten einer der schlimmsten Hitzewellen seit Jahren in Südkorea begann, erneut Kopfzerbrechen. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Die Ankündigung der Evakuierungen erfolgte, nachdem die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM) erklärt hatte, sie habe Südkorea aufgefordert, die Pfadfinder schnell aus dem Weg des Sturms zu bringen und „den Teilnehmern während ihres Aufenthalts und bis zu ihrer Rückkehr alle notwendigen Ressourcen und Unterstützung zur Verfügung zu stellen“. ihre Heimatländer.“

Das kanadische Kontingent veröffentlichte am Montag auf seinem Instagram-Konto den Aufruf von WOSM, die Abflugpläne zu beschleunigen.

Das Jamboree findet alle vier Jahre statt und Pfadfinder im Alter von 14 bis 17 Jahren sollten an der letzten Versammlung vom 1. bis 12. August teilnehmen. Scouts Canada gibt an, dass 235 Jugendliche und 143 Freiwillige daran teilnehmen.

Das größte Kontingent kommt aus Großbritannien mit etwa 4.500 Teilnehmern, während die USA etwa 1.000 Teilnehmer haben.

Keine detaillierten Pläne für Unterkünfte

Die südkoreanische Regierung hat zunächst keine Angaben zu den Aufenthaltsorten der Pfadfinder gemacht. David Venn, globaler Kommunikationsdirektor der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung, sagte, man warte immer noch darauf, dass Regierungsbeamte detaillierte Pläne vorlegen.

Khanun hat mehr als eine Woche lang einen ungewöhnlichen, mäandrierenden Weg um die südwestlichen Inseln Japans eingeschlagen, wobei heftige Regenfälle niedergingen, Tausende von Häusern den Strom ausfielen und den Flug- und Zugverkehr störten.

Am Montagnachmittag wehte er anhaltende Windgeschwindigkeiten von 108 km/h mit stärkeren Böen und es wurde erwartet, dass er diese Stärke beibehalten würde, als er diese Woche Japans Hauptinsel Kyushu streifte, teilte die Japan Meteorological Agency mit.

Bereits am Mittwoch war ein Sturm zu spüren

Die südkoreanische Wetterbehörde berichtete, dass Khanun voraussichtlich am Donnerstagmorgen in Südkorea landen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 118 bis 154 km/h mit sich bringen werde. Große Teile des Südens des Landes, einschließlich Buan, könnten bereits am Mittwoch von dem Sturm betroffen sein, sagte die Agentur.

Die Pläne zur Evakuierung der Späher wurden wenige Stunden nachdem das Büro von Präsident Yoon Suk Yeol erklärt hatte, er habe „Notfallpläne“ gefordert, einschließlich der Umsiedlung in Hotels und andere Einrichtungen im Großraum der Hauptstadt, angekündigt.

Die Agentur sagte, der Sturm sei etwa 160 Kilometer östlich der Stadt Amami auf Japans südlicher Hauptinsel Kyushu gewesen und habe sich ab Montagnachmittag allmählich in Richtung Norden bewegt. Es warnte die Bewohner in den betroffenen Regionen, sich vor Schlammlawinen, starkem Wind und rauer See in Acht zu nehmen.

Aufgrund des Taifuns Khanun wurden am Samstag in Naha, Präfektur Okinawa, Japan, Bäume vom starken Wind umgeweht. (Kyodo News/The Associated Press)

Nach Angaben der Feuer- und Katastrophenschutzbehörde des Landes hat der Sturm auf der südjapanischen Insel Okinawa einen Todesfall und 70 Verletzte verursacht. Aufgrund der Vorhersage von rauem Wetter in der Region sagte West Japan Railway Co., es bestehe die Möglichkeit, den Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszugverkehr von Mittwochnacht bis Donnerstagmorgen einzustellen.

Die heißen Temperaturen haben bereits Tausende britische und amerikanische Pfadfinder dazu gezwungen, das Gelände zu verlassen, das sich auf einem dem Meer abgewonnenen Land befindet. Die britischen Pfadfinder wurden in Hotels in Seoul verlegt, während die amerikanischen Pfadfinder nach Camp Humphreys verlegt wurden.

Pfadfinder füllen am Samstag auf dem Campingplatz des World Scout Jamboree in Buan in der südkoreanischen Provinz Nord-Jeolla Wasserbehälter auf. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Hunderte Teilnehmer wurden seit Beginn des Jamboree am Mittwoch wegen hitzebedingter Beschwerden behandelt. Fünf Erwachsene und vier Jugendliche des kanadischen Kontingents litten von Dienstag bis Freitag unter „Hitzestress“, teilte Scouts Canada am Samstag in einer Erklärung mit.

Lange vor Beginn der Veranstaltung äußerten Kritiker Bedenken, dass so viele junge Menschen in ein riesiges, baumloses Gebiet gebracht werden könnten, das keinen Schutz vor der Sommerhitze bietet.

Geir Olav Kaase, Anführer des 700-köpfigen norwegischen Kontingents, sagte, norwegische Pfadfinder hätten bereits am Montagabend damit begonnen, den Campingplatz zu verlassen, um „jegliches Chaos zu vermeiden, das im Falle einer gemeinsamen Evakuierung entstehen könnte“.

Die schwedische Nachrichtenagentur TT sagte, dass rund 1.500 Pfadfinder aus Schweden zusammen mit norwegischen und dänischen Pfadfindern nach Camp Humphreys umgesiedelt werden.

Choi Chang-haeng, Generalsekretär des Organisationskomitees des Jamborees, sagte, die Organisatoren hätten mehr als 340 Evakuierungsorte, darunter Gemeindezentren und Fitnessstudios, in Regionen in der Nähe von Buan gesichert.