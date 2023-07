Berlin

Das Aufenthaltsrecht stößt bereits auf große Resonanz bei Ausländern, die von der Neuregelung profitieren könnten. Das zeigen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Mediendienstes Integration in den Ländern, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach haben in den ersten sechs Monaten seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung bereits mindestens 49.000 Ausländer einen entsprechenden Antrag gestellt.

Den Angaben zufolge wurden bereits rund 17.000 Anträge genehmigt und rund 2.100 Anträge abgelehnt. Demnach befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung noch Tausende Anträge in Bearbeitung. Die kommunalen Spitzenverbände klagen seit Monaten über eine sehr hohe Arbeitsbelastung der Ausländerbehörden, auch aufgrund einer gestiegenen Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie infolge von Gesetzesänderungen.

In der Gesetzesbegründung war die Bundesregierung von geschätzten 98.000 Anträgen auf eine Gelegenheitsaufenthaltserlaubnis ausgegangen. Es wurde zudem davon ausgegangen, dass rund 33.000 Menschen nach einem Jahr die Voraussetzungen für den Übergang in einen sicheren Aufenthaltstitel erfüllen und diesen dann beantragen würden.

Am Ende gibt es ein dauerhaftes Bleiberecht

Das Chancenaufenthaltsgesetz ist am 31. Dezember 2022 in Kraft getreten. Personen, die sich ab dem 1. Oktober 2022 mit einer Aufenthaltserlaubnis seit mindestens fünf Jahren in Deutschland geduldet, erlaubt oder aufhalten, haben die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten eine Art befristete Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate zusammen mit ihren Angehörigen. Ausgenommen sind Straftäter und Personen, die „wiederholt vorsätzlich falsche Angaben“ zu ihrer Identität gemacht und dadurch ihre Abschiebung verhindert haben. In der Gebrauchsanweisung, die das Bundesministerium des Innern zum Aufenthaltsrecht erteilt hat, heißt es, dass mit „wiederholt“ mindestens zwei falsche Angaben oder Täuschungshandlungen gemeint seien. „Ein wiederholtes Vorgehen liegt insbesondere dann vor, wenn der Betroffene gegenüber verschiedenen Behörden falsche Angaben gemacht oder getäuscht hat.“

Nach Ablauf der 18 Monate soll denjenigen, die in erster Linie für ihren Lebensunterhalt verantwortlich sind, ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen und bei geklärter Identität ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten. In der Antragsanweisung des Bundesministeriums des Innern heißt es: „Ergibt sich in diesem Gültigkeitszeitraum eine Identitätsklärung und stellt sich heraus, dass der Ausländer zuvor getäuscht hat, so führt diese Kenntnis nicht zum Erlöschen der Gelegenheitsaufenthaltserlaubnis.“ Denn Ziel des neuen Gesetzes ist es, dass sich die „Ehrlichkeit“ nicht negativ auswirkt.

Nach Angaben des Ausländerzentralregisters (AZR) waren Ende 2022 insgesamt 304.308 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig, davon 248.145 mit Duldung und 56.163 ohne Duldung. Neben abgelehnten Asylbewerbern können auch Touristen, Arbeitnehmer und ausländische Studierende zur Ausreise verpflichtet werden, wenn ihr Visum oder ihre Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist.

Geduldete Personen sind Personen, die ausreisepflichtig sind, aber aus bestimmten Gründen nicht abgeschoben werden können. Dies kann daran liegen, dass sie keine Ausweispapiere besitzen, krank sind oder ein minderjähriges Kind haben, das eine Aufenthaltserlaubnis hat. Die Toleranz ist begrenzt.

Regionale Unterschiede in der Anwendung

Nach Angaben des Ausländerzentralregisters gibt es zum Meldestichtag rund 137.000 Geduldete, die seit mehr als fünf Jahren in Deutschland leben. Damit hat mehr als jeder Dritte bereits einen Antrag gestellt.

Der Anteil derjenigen, die nun ein Aufenthaltsrecht beantragt haben, ist regional unterschiedlich, wie die Umfrage ergab. Während sich in Berlin rund 59 Prozent und in Bayern 58 Prozent der Berechtigten bemüht haben, ist der Anteil in Nordrhein-Westfalen sogar noch geringer. Etwa jeder Dritte hat einen Antrag gestellt. Fachanwälte für Migrationsrecht sagten dem Mediendienst Integration, dass dabei die Art und Weise, wie die örtlichen Behörden über das Aufenthaltsrecht informieren, eine Rolle spielen könnte.

Nach Angaben des Mediendienstes wurden in NRW vier Prozent der Anträge abgelehnt. In Bayern und Niedersachsen wurden rund sechs Prozent der Anträge abgelehnt.

Als großen Erfolg wertet die Grünen-Innenpolitikerin Filiz Polat, dass bereits relativ viele Bewerbungen eingegangen seien. Angesichts der regionalen Unterschiede empfiehlt der Bundestagsabgeordnete Ländern, in denen nur wenige Anträge gestellt wurden, zu prüfen, „ob es eine aktive Wahrnehmung des Aufenthaltsrechts gibt und Interessenten ausreichend Unterstützung und Beratung erhalten“. Ziel müsse es sein, die Menschen aus dem „System der Degradierungskettentoleranz“ herauszuholen. Dies stärkt die Integration und entlastet die Kommunen mittelfristig von Bürokratie.

Aus Sicht der Union ist die hohe Nachfrage nach dem Aufenthaltsrecht allerdings keine gute Nachricht. Das Gesetz „belohnt diejenigen, die sich jahrelang ihrer Ausreisepflicht widersetzt haben“, kritisiert die stellvertretende Fraktionschefin Andrea Lindholz. Der CSU-Politiker sagt: „Auch Identitätstäuschungen und Bagatelldelikte der deutschen Behörden werden in Kauf genommen.“ Das ist völlig der falsche Weg.