Kanadas Premierminister Justin Trudeau sagte am Samstag, dass die jüngsten Waldbrände „schreckliche Verluste“ verursacht hätten, nachdem er Evakuierte aus der Stadt Yellowknife im hohen Norden bei ihrer Ankunft in Edmonton, Alberta, getroffen hatte.

Bewohner der Northern Territories und British Columbias mussten am Samstag ihre Häuser evakuieren, als wütende Brände auf zwei Ballungsräume übergriffen

Kanada erlebt eine rekordverdächtige Waldbrandsaison: Stand Freitag brannten im ganzen Land mehr als 1.000 aktive Waldbrände, mehr als die Hälfte davon außer Kontrolle.

Bisher sind vier Menschen gestorben und nach offiziellen Angaben wurden über 13,7 Millionen Hektar (33,9 Millionen Acres) Land verbrannt.

Tausende Kanadier fliehen vor Waldbränden im Norden und Westen

Was gibt es Neues aus den Nordwest-Territorien?

Etwa 19.000 Menschen wurden in den letzten zwei Tagen von Yellowknife in die Provinz Alberta evakuiert – über 15.000 davon auf der Straße, während 3.800 per Flugzeug ausgeflogen wurden, sagten Beamte.

Die Stadt, in der etwa 20.000 Menschen leben, war nach der größten Evakuierung aus der Region, die es je gab, größtenteils eine Geisterstadt.

Am Samstag warfen Tankflugzeuge weiterhin Wasser und Feuerschutzmittel auf die Flammen.

Rund 1.000 wichtige Mitarbeiter sind noch übrig, um Schutz vor den Flammen zu errichten.

Eine 10 Kilometer (6 Meilen) lange Brandschutzlinie wurde gegraben, und Feuerwehrleute setzten 20 Kilometer (12 Meilen) Schläuche und eine Vielzahl von Pumpen ein, um das Feuer in Schach zu halten.

Das kanadische Militär wurde zur Hilfe eingezogen.

Es wurde erwartet, dass die Brände am Samstag die Stadt erreichen würden, doch der nächtliche Regen sorgte für einen starken Temperaturrückgang.

Fast alle Einwohner von Yellowknife haben die nördliche Stadt verlassen Bild: Pat Kane/REUTERS

Lange Schlangen von Autos hatten sich vor Ablauf der Frist am Freitag auf der einsamen Autobahn gestaut, die das Gebiet mit der Provinz Alberta im Süden verbindet.

Über Nacht flogen Tankflugzeuge mehrere Einsätze, um die Autobahn offen zu halten, da auf beiden Seiten der Straße Feuer brannten.

Was gibt es Neues aus British Columbia?

Etwa 1.425 Kilometer (885 Meilen) südwestlich von Yellowknife herrschte in der Stadt Kelowna in British Columbia zusammen mit den Gemeinden der Westbank First Nation am Samstag aufgrund Hunderter Waldbrände weiterhin Ausnahmezustand.

Rund 15.000 Menschen seien bisher zur Evakuierung aufgefordert worden, sagte Katastrophenschutzminister Bowinn Ma am Samstag. Sie sagte, weitere 20.000 seien in Bereitschaft versetzt worden.

Eines der Feuer in der Gegend von West Kelowna, das am Lake Okanagan liegt, sei innerhalb von nur 24 Stunden um mehr als das Hundertfache gewachsen, sagte der Sender CBC.

Das Feuer zerstörte mehrere Grundstücke, darunter das Lake Okanagan Resort.

Übermäßig dichter Rauch machte es den Feuerwehrleuten inzwischen schwer, effektiv zu reagieren, sagte Nicole Bonnett, Brandinformationsbeauftragte des BCWS, am Samstag.

Auch im Landesinneren von British Columbia seien rund 5.000 Kunden aufgrund der Brände ohne Strom, teilte der Hauptversorger mit.

Kelowna liegt im Okanagan-Tal, wo sich einige der besten Weingüter des Landes befinden.

Ein Waldbrand in Kanada erzwingt die Evakuierung von Yellowknife

Der Klimawandel verstärkt die Intensität von Waldbränden

Experten sagen, dass der durch Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe verursachte Klimawandel das Waldbrandproblem verschärft hat.

In weiten Teilen Kanadas herrscht ungewöhnlich trockenes Wetter. Nach Angaben von Beamten haben Dürre und hohe Temperaturen zu der Anzahl und Intensität der diesjährigen Brände beigetragen.

Gleichzeitig haben die Tausenden von Bränden in Kanada auch eine beispiellose Menge Kohlendioxid freigesetzt.

Anfang des Jahres wurden auch Vororte von Halifax an der Atlantikküste aufgrund von Bränden evakuiert, die in Teilen der Vereinigten Staaten zu einer erstickenden Rauchentwicklung führten.

