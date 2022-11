Zehntausende Anleger betroffen: Internationale Krypto-Gang demontiert

Ermittler aus mehreren europäischen Ländern decken eine Betrügerbande auf und nehmen zahlreiche Verdächtige fest. Sie sollen Zehntausende Anleger mit Scheintransaktionen in Kryptowährungen betrogen haben. Der Schaden wird auf 2,4 Milliarden Euro geschätzt.

Die spanische Polizei hat in Zusammenarbeit mit den Behörden in Deutschland und anderen europäischen Ländern eine Bande festgenommen, die durch betrügerischen Handel mit Kryptowährungen geschätzte 2,4 Milliarden Euro gestohlen haben soll. Nach Angaben der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil wurden allein in Spanien mehr als 17.000 Investoren ausgetrickst. Die Gesamtzahl der Opfer könnte in die Hunderttausende gehen.

Spanische Beamte haben in Zusammenarbeit mit den Behörden des Landes die beiden mutmaßlichen Bandenführer in Albanien am 8. und 9. November festgenommen. Gegen 16 weitere Verdächtige laufen Ermittlungen, hieß es. Die Guardia Civil (Zivilgarde) sagte, sie arbeite mit der katalanischen Polizei Mossos D’Esquadra und mit den Behörden mehrerer anderer Länder zusammen – darunter Albanien und Deutschland, Schweden, Finnland, Lettland, der Ukraine und Georgien. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurde beispielsweise ein beteiligtes Callcenter mit rund 800 Mitarbeitern geschlossen.

Die Ermittlungen begannen 2018

Die Ermittlungen begannen 2018, nachdem eine ältere Frau in der spanischen Region Katalonien berichtet hatte, sie sei um 800.000 Euro betrogen worden. Potenzielle Opfer wurden von Callcentern in Albanien und anderen Ländern angerufen. Die Anrufer „gaben vor, sich in der Finanzwelt auskennen. Sie manipulierten ihre Opfer mit Überredungstechniken und versprachen hohe Gewinne“, hieß es. Viele hätten der Bande vertraut und vor allem immer größere Summen für angebliche Transaktionen mit Kryptowährungen überwiesen. Oft gelang es den Kriminellen, eine Fernzugriffssoftware auf den Computern der Opfer zu installieren.

„Wir schätzen, dass die Bande rund 400 Euro pro Minute verdient hat“, hieß es. Aber jetzt ist es kaputt gegangen. „Sie dachten, sie könnten ungestraft arbeiten, aber jetzt erlebten sie eine böse Überraschung“, sagte ein Sprecher der Guardia Civil. Viele Mitarbeiter der Bande wussten offenbar nichts von den kriminellen Hintergründen. Sie sollten von den Behörden des jeweiligen Landes nicht zur Rechenschaft gezogen werden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wie viele Opfer es in Deutschland und anderen Ländern gegeben haben könnte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.