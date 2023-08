Wie kann der Staat das Wachstum in Deutschland wieder ankurbeln? 10 Vorschläge von Ökonomen. Der Weg aus der Stagnation

Die Weltwirtschaft wächst, doch Deutschland ist das Schlusslicht aller großen Industrieländer. Die Bundesrepublik hat sich bereits aus einer ähnlichen Krise befreit. Nun plagen das Land strukturelle Probleme, die nicht mit schnellen Konjunkturpaketen gelöst werden können.

Zehn renommierte Ökonomen stellten dem Handelsblatt jeweils ihre beste Idee für mehr Wachstum vor. Sie fordern unter anderem eine Kraftwerksallianz mit Frankreich, niedrigere Steuern und mehr Transparenz bei den Löhnen. Das Ergebnis: eine Agenda gegen den Abstieg.

Der Soziologe Andreas Reckwitz erklärt, wie die stagnierende Wirtschaft das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie untergräbt und wie Populisten dies ausnutzen. Lesen Sie hier sein Gespräch mit dem Handelsblatt.

Deutschland fühlt sich im Sommer 2023 wie ein Land am Rande des Burnouts an. Die Ökonomen haben die Rolle besorgter Ärzte übernommen. Sie präsentieren fast täglich neue Indikatoren, die alle in eine Richtung weisen: nach unten.

