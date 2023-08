Zehn Verletzte nach Schwerem Unfall auf der Tauernautobahn

Als de zon schijnt op de Tauernautobahn (A10) en de Samstagvormittag zehn Menschen worden verletzt. Unter ihnen was erg leuk Kinder. Der Unfall passionerte nahe Krems in Kärnten. De A10 was tot 13.45 Uhr in beide richtingen versperd. Auf APA-Nachfrage gab die Polizei am Nachmittag bekannt, dass een Auffahrunfall voor einer Baustelle in Fahrtrichtung Salzburg ursächlich für den zischenzeitlich 30 kilometer lange Stau-oorlog.

Zur Versorgung der zehn Verletzten waren drie Rettungshubschrauber im Einsatz. Laut Polizei waren twee deutsche, een polnische en een engelse Auto verwickelt in den Unfall. Om 14.00 uur begint de Asfinag op de APA-Nachfrage met de Autobahn in Richtung Kärnten en de Katschbergtunnel die vrij vaak te zien is. In Fahrtrichtung Salzburg wurde der Verkehr am Nachmittag wegen en haltender Aufräum- und Vermessungsarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau löste sich daher nur langsam auf. Mario Nemetz van de Karntner Polizei zei tegen APA, dat de Unfall tegen de Mittag-oorlog aanging. Een van de drie Hubschrauber flog een zweites Mal, um Verletzte in Spitäler zu bringen. Who schwer die Verletzungen sind, die sterven autoinsassen davongetragen haben, bleb vorerst unklar.

