Zehn rote Karten im chaotischen Pokalfinale (VIDEO) — RT Sport News

Das argentinische Spitzenspiel endete früh, da eine Mannschaft nur noch sechs Spieler auf dem Platz hatte

Das Finale der Champions Trophy am Sonntag in Argentinien endete vorzeitig, nachdem Schiedsrichter Facundo Tello, der diesen Monat bei der Weltmeisterschaft in Katar pfeifen soll, unglaubliche zehn rote Karten im Spiel zwischen den Rivalen Boca Juniors und Racing Club zeigte.

Boca erhielt sieben rote Karten, darunter zwei für Spieler auf der Ersatzbank, während Racing Club drei Spieler in einem hitzigen Kampf, der spät in die Verlängerung explodierte, entlassen musste, nachdem Carlos Alcaraz zwei Minuten vor Schluss das entscheidende Tor erzielt hatte.

Der späte Treffer von Alcaraz war der Brennpunkt, der das Chaos auf dem Platz schürte, nachdem mehrere Boca-Spieler Einwände dagegen erhoben hatten, dass er das Tor vor ihren Fans feierte. Er war von einigen Spielern umringt, während andere ihm den Ball zuwarfen.

Alcaraz wurde anschließend zusammen mit fünf Spielern von Boca Juniors vom Platz gestellt. Unter den Ausgeschiedenen befanden sich auch ein nicht eingesetzter Ersatzspieler und ein Spieler, der früher im Spiel ausgewechselt worden war.

Der Ärger begann, als Carlos ‚Charly‘ Alcaraz in der letzten Minute der Verlängerung einen Siegtreffer für Racing Club erzielte und vor den Fans der Boca Juniors feierte, völlig unbeeindruckt von den Hunderten von Flaschen, die in seine Richtung geworfen wurden.pic.twitter.com/LWRdujolW9 – Sam Street (@samstreetwrites) 7. November 2022

Unterdessen bat VAR in Argentinien den Schiedsrichter, Dario Benedetto wegen seiner Handbewegung, die darauf hindeutete, dass die Offiziellen bestochen wurden, vom Platz zu weisen. Es war die SIEBTE Rote Karte für Boca Juniors im Finale der Trofeo de Campeones, das sie mit 1:2 verloren. pic.twitter.com/fSK5BGqDxZ — Sripad (@falsewinger) 7. November 2022

Jonathan Galvan, ein unbenutzter Racing Club-Ersatz, war ein weiterer, der seinen Marschbefehl erhielt.

Die Flut an roten Karten kam, nachdem Sebastian Villa von Boca und Johan Carbonero von Racing in der 95. Minute nach einem hitzigen Streit auf dem Platz vom Platz gestellt worden waren.

Ein anderer Spieler, Alan Varela von Boca, wurde fünf Minuten später ebenfalls die Rote Karte gezeigt.

Das Spiel wurde aufgrund der FIFA-Regeln, die besagen, dass Teams nicht weniger als sieben Spieler auf dem Platz haben dürfen, nur noch wenige Minuten auf der Uhr abgebrochen.

Es war jedoch der Racing Club, der zuletzt lachte, da die damalige 2:1-Führung, die durch das späte, aber äußerst umstrittene Tor von Alcaraz erzielt wurde, den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ausmachte.

Es bleibt wahrscheinlich, dass die argentinischen Fußballbehörden beide Mannschaften für ihre jeweilige Rolle in dem undisziplinierten Spiel bestrafen werden.

Schiedsrichter Tello hat im argentinischen Fußball den Ruf, ein strenger Disziplinarist zu sein, nachdem er in nur 118 Spielen im südamerikanischen Fußball unglaubliche 612 gelbe Karten und 45 rote Karten gezeigt hat.

Aber so kartenfreudig er auch war, Tello hält immer noch nicht den Rekord für die meisten roten Karten in einem Spiel – und nicht einmal für die meisten, die jemals im argentinischen Fußball gesehen wurden.

Dieser Rekord geht an den Offiziellen in einem argentinischen Spiel der fünften Liga zwischen Claypole und Victoriano Arenas im Jahr 2011, als der Schiedsrichter nach einer schwierigen Begegnung nach dem Spiel die Umkleidekabinen beider Mannschaften betrat, um jeden Spieler beider Mannschaften des Feldes zu verweisen.

Die letzte Zahl, wenn alles gesagt und getan war? 36 rote Karten.