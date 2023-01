Zehn Prozent der Weltbevölkerung leiden an Hörverlust.

Mental Theo räumt mit Vorurteilen gegenüber Hörgeräten auf. So auch DJ Mental Theo, ein niederländischer Discjockey, Produzent und Mitglied des fröhlichen Hardcore-Duos „Charly Lownoise and Mental Theo“. Aufgrund seines Hörverlustes fiel es ihm jahrelang schwer, andere zu verstehen. Trotzdem war es für ihn ein langer Weg, sich für ein Hörgerät zu entscheiden.

Naarden am Niederrhein (pts015.01.30.2023/11:00) – Zehn Prozent der Weltbevölkerung leiden unter Hörverlust. So auch DJ Mental Theo, ein niederländischer Discjockey, Produzent und Mitglied des fröhlichen Hardcore-Duos „Charly Lownoise and Mental Theo“. Aufgrund seines Hörverlustes fiel es ihm jahrelang schwer, andere zu verstehen. Trotzdem war es für ihn ein langer Weg, sich für ein Hörgerät zu entscheiden.

Smartwatch für mein Ohr

Jetzt hat DJ Mental Theo sein Vorurteil gegen Hörgeräte aufgegeben und fordert andere auf, ihre Einstellung zu diesen wichtigen Hilfsmitteln zu überdenken. „Hörgeräte sind heute mit coolen Optionen wie Bluetooth und Übersetzungsfunktionen ausgestattet. Und sie sind fast unsichtbar. Sie können so viel und es ist an der Zeit, Ihre Vorurteile gegenüber Hörgeräten zu zerstreuen. ähm. Ich nenne sie jetzt eine ‚Smartwatch für mein Ohr‘ ‚. Sie tun so viel mehr, als Sie unsichtbar zu machen und sicherzustellen, dass Sie verstanden werden und andere verstehen können „, sagte er.

Hörgeräte sind extrem vielseitig

DJ Mental Theo oder Theo Nabuurs, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich für das Hörgerät „Starkey Evolv AI 2400 ITC R“ entschieden. Dieses vielseitige Hörgerät ist wiederaufladbar, ermöglicht freihändiges Telefonieren und meldet einen Sturz an einen Notfallkontakt. Dank künstlicher Intelligenz (KI) kann es Aufgaben erledigen, die sonst Menschen erledigen.

Als Fitnesstracker zählt er Schritte und synchronisiert sie mit Google Fit oder der Apple Health App. Mit der Thrive-App können Sie auf Knopfdruck Einstellungen anpassen, die Lautstärke ändern, Musik streamen oder Anrufe tätigen. Über Thrive Care können Daten über Aktivitäten, soziale Interaktionen und sogar das Hörgerät selbst mit ausgewählten Personen geteilt werden. Außerdem ermutigt das Gerät seine Benutzer, nach der Herzfrequenzanalyse ein gesünderes Leben zu führen.

Online kaufen bei OnlineHoergeraet.de

Ein persönlicher Besuch bei einem Hörgeräteakustiker ist für den Kauf eines Starkey Evolov nicht mehr notwendig. Denn die Audiologen von Webshops wie OnlineHoergeraet.de können das Hörgerät komplett über das Internet einrichten.

Auch bei einem Defekt des Hörgeräts erhält der Kunde eine sofortige Benachrichtigung durch die Hörgerätespezialisten. Der Starkey Evolov ist auch mit dem neuen Apple-Protokoll kompatibel. Natürlich ist es auch möglich, vom iPhone und anderen neuen Android-Handys über das Gerät im Ohr zu telefonieren.

Über Onlinehoergeraet.de Onlinehoergeraet.de ist die deutsche Tochtergesellschaft des ehemals familiengeführten Unternehmens Onlinehoortoestel.nl. Das Unternehmen, das heute Teil der Makker Hearing Group ist, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Audiologie und ist sieben Tage die Woche von 9:30 bis 22:00 Uhr für mehr als 5.000 Kunden aus ? Über 50 Länder im Einsatz. Persönlicher Service und Beratungsqualität zeichnen das Unternehmen und seine Mitarbeiter aus.

Die Vision des Unternehmens ist es, jedem auf der Welt gutes Hören zugänglich zu machen. Dazu gehört auch, dass inzwischen 130 junge Menschen in Audiometrie ausgebildet wurden. Außerdem wird für jedes verkaufte Hörgerät ein Betrag an die Nepal Foundation for Better Hearing Worldwide gespendet. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehr als 2.000 Hörgeräte im Ausland gespendet. Über 6.600 Menschen in Entwicklungsländern wurde geholfen, ihr Gehör zu verbessern.

(Ende)

Absender: Baum-kommunikation Ansprechpartner: Sigrid Baum Tel.: +49 2835 440124 E-Mail: sigrid.baum@baum-kommunikation.de Website: www.baum-kommunikation.de

Naarden am Niederrhein (pts015/01/30/2023/11:00)