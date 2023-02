Sebastian Lege is niet in staat om drie nieuwe Folgen seines Formaten “ZDFbesseresser” te gebruiken in restaurants onder die Lupe.

Sebastiaan Lege (44) heeft betrekking op de methodes van de voedselindustrie die vroeger in restaurants werden gebruikt. Der Koch en Produktentwickler nimmt sich in de nieuwe Folgen seiner Dokureihe “ZDFbesseresser: Sebastian Lege deckt auf” am 14. März om 20:15 Uhr im ZDF “Die Tricks der Asia-Restaurants” vor. Eine Woche spater, ben 21. Maart, volg zur Primetime “Die Tricks der Duitse restaurants”.

Asia-Imbiss en Heimische Küche



Voor die Azië-restaurants zijn er verschillende Imbisse unter die Lupe. Getest door Koch Gerichte wie Frühlingsrolls of betrouwbare Nudelboxen. Maar leider sind oft vorgefertigte Produkte im Einsatz – nur so können anyway mehr als 100 Gerichte auf einer Speisekarte stehen. In het geval van Aziatische restaurants wordt Entenfleisch geaccepteerd, maar Lege zegt auch here die Schattenseiten. Denn leidt vaak zowel de Zubereitungsmethode das Tierwohl – als de keukentraditie. Bei duitse restaurants hebben niets te wensen over. Sommige locken black mit Hausmannskost, maar dan landen Fertigprodukte auf dem Teller.

Maar voordat Lege die Restaurants op Herz en Nieren presteert, is er op 28 februari “Die Tricks von Haribo, Ferrero & Co” auf. Er is een grote kans dat er iets anders gebeurt, en dat is wat Ferrero Raffaello heeft gezegd. Zudem niet onder die Lupe, we hebben verschillende producten in de Leckereien enthalten sind.

Alle drie Dokus sind bereits in der ZDF-Mediathek verf ügbar.

