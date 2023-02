Aufgeben ist für die Ermittler keine Option: In vier Fällen wendet sich die Polizei in der ZDF-Sendung “Aktenzeichen XY… Cold Cases” en die “XY”-Zuschauer. In der Hoffnung nach vielen Jahren, abgearbeiteten Spuren en Sackgassen, maar niet alle gescheiden Hinweis zu bekommen – wie jüngst im Fall Petra Nohl. Moderator Rudi Cerne schoot op 1 maart 2023, 20.15 Uhr, in ZDF, tijdens de Live-Sendung.

Over het algemeen is het, ook Cold Cases ondergedompeld in het gezichtsvermogen van de machen en zur Mithilfe aufzurufen, zei het spektakuläre Fahndungserfolg im Fall Petra Nohl: Auf den Taggenau 35 Jahre nach der Tat wird durch einen entscheidden Hinweis one’s ‘XY’-Zuschauers der mutmaßliche Täter festgenommen“, aldus Rudi Cerne.

Auch die Dokumentationsreihe “plan b” beschäftigt sich aktuell mit thema Cold Cases. Seit 14. Februar 2023 is de documentatie “Ungeklärte Verbrechen – Neue Ansätze für alte Fälle” in der ZDF Mediatheek abrufbar. Bei der Polizei Niedersachsen läuft ein Deutschlandweit einmaliges Projekt: Angehende Polizistinnen en Polizisten waren auf ungelöste Fälle angesetzt. Anhand der Originalakten rolls die Studierenden Cold Cases neu auf.