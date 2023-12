ZDF wordt gesloten na 15 jaar moderatoren voor de culturele sportshow

Katrin Müller-Hohenstein werkte sinds 2006 bij ZDF.Bild: afbeelding afbeeldingen / MIS

Sport

Jürgen Klinsmann was de Duitse bondscoach, Felix Magath was verantwoordelijk voor FC Bayern en een zekere Lionel Messi geldt als één van de grootste talenten van het voetbalwereldje. De toespraak komt uit Frühjahr 2006. Dus weit muss man namlich zurückgehen, um die Anfänge von Katrin Müller-Hohenstein beim ZDF zu erblicken.

In januari heb ik gekeken naar de moderators van de tv-omroep en naar de directe “Das aktuelle Sportstudio”. Snel 18 jaar na het lezen van de gebeurtenissen ziet de KMH immers de visie van de Sportberichterstattung in de Duitse omroepindustrie.

Watson is beschikbaar op WhatsApp Kijk eens op Whatsapp en Instagram: de Watson Update! Deze informatie bezorgen wij u via Whatsapp bij de Watson Highlights of the Days. Nur einmal pro Tag – geen spam, geen blabla, geen sieben links. Versprochen! Wil je op de hoogte gehouden worden op Instagram? Hier vindt u het beste uitzendkanaal.

Dat klopt, dat is bij een moderatieproces niet het geval. We hebben het dus over Wereld Meisterschaften, Europameisterschaften in ieder geval over de Olympische Spelen. Sinds 2007 zijn wij aanwezig bij de Moderatie van het Gala “Sportler van het Jaar”.

Gemeinsam met Rudi Cerne führte sie bij de Veranstaltung, die überlive in Fernsehen übertragen, über 15 Jahre lang door de Abend. Dit is ook het geval bij de “Bild” van ZDF Sportchef Yorck Polus, een grote verandering voor de 77e editie.

“Dit jaar zullen we een aantal nieuwe activiteiten hebben. Allereerst waren Lena Kesting en Sven Voss aanwezig tijdens de avond – zij zullen 15 jaar met moed doorbrengen en Grandezza Katrin Müller-Hohenstein en Rudi Cerne.geleerd van Polus in een Wechsel, was meer waard dan het bishige Duo.

ZDF: Sven Voss fürchtet “schwere Trophäen”

Voss durfde verliefd te worden op de langetermijnsignalen van het ZDF-sportteam. Bereits 2004 begon in de Redaktion des TV-Senders, sinds 2011 modereerde daar de “Aktuelle Sportstudio”.

“Met de geweldige steun van Katrin Müller-Hohenstein en Rudi Cerne is er veel ervaring en steun voor mij en Lena. We zijn allebei teamspelers en hebben een goede relatie met elkaar. “Einzige Sorge: Hoffentlich las wir die erstaunlich schweren Trophäen nicht gevallen”, zei Voss.

Voor de ZDF werkt Sven Voss regelmatig voor de camera.Afbeelding: IMAGO / Team 2

We zijn hier om 17 uur. Deze maand, op het Gala, zullen er trofäen überreichen darf zijn, weiß der Moderator noch nicht: “Ik ben, met alle aanwezigen, overspannen van de kürzlich in de Sportstudio-oorlog. Gymnastin Darja Varfolomeev, Turner Lukas Dauser, Ruderer Oliver Zeidler en als de Basketball World Master als eerste getroffen wordt, zullen we winnen.”

Gerade, de basketbalspeler, durft een grote kans te maken op een grote kans, met een enorme WM-titel in heel Duitsland in gedachten.

Voss’ Kollegin Kesting verschilt nog niet van het ZDF Sportteam. Bij het 29-jarig jubileum van 2020 is de moderatie van sport in het Morgenmagazin. In de Folgeberichtete sie von Schwimmwettkämpfen, skisprungübertragungen hoe dan ook met het voetbal-WM van de Frauen uit het Duitse Quartier.