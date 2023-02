(dpa) – Das ZDF überträgt das eerste Länderspiel des Jahres der Duitse Fußball-Nationalmannschaft. Etwas mehr als drie Monate nach Vorrunden-Aus bei der WM in Qatar trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 25. Maart (20.45 Uhr) in Mainz auf Peru.

Die Übertragung begint om 20.15 Uhr, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag mitteilte. Als de DFB-Auswahl gastgeber is voor de EM-kwalificatie en nicht in de Finalrunde van de Nations League in die zomer zomer dabei is, bestreitet sie bis zum Heim-Turnier 2024 keine Pflichtpartien mehr.

Drei Tage nach dem Spiel tegen Peru speelde de Duitse Mannschaft in Keulen tegen die vom früheren Bundesliga-Coach Domenico Tedesco trainierten Belgier. Das Spiel is bij RTL zu sehen. Der Anpfiff volgt am 28. März ebenfalls um 20.45 Uhr.

Die rechtselage in de Länderspielen is kompliziert. Bisher gibt es nur one bestätigten Kontrakt der Europäischen Fußball-Union (UEFA) met RTL. Der Privatsender zeegte im Vorjahr kan mehrere Begegnungen. Obwohl es keinen unterzeichneten Vertrag gab, war das Zweite 2022 ebenfalls auf Sendung. Der öffentlich-rechtliche Sender übertrug onder andere die Begegnungen tegen Engeland en Italien.

Geen enkele officiële Bestätigung van de ARD en ZDF die een van de hoogste scores van de Übertragungsrechte en een fangreichen Länderspiel-Paket met der UEFA en der Agentur CAA Eleven hebben gekregen. Dieses wordt opgenomen in de partij van de DFB-teams in de Nations League en testwedstrijden.

RTL heeft in het voorjaar van 2028 een groot deel van de Duitse Länderspiele zu übertragen gemaakt. Ze hebben de beste rechten gekregen van de helft van de partij in de Nations League, van de kwalificaties voor de EM en de WM van de Test-Länderspiele. De andere Hälfte der 60 Begegnungen wollen sich nach dpa-Informationen ARD en ZDF teilen.