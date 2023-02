ZDF Intendant Dr. Norbert Himmler hat am Donnerstag in Berlijn voor rund 130 Gästen aus Politik und Filmbranche die de achtdelige ZDF-Thriller-serie “Der Schwarm” presenteert. Das ZDF presenteert de internationale Koproduktion, gebaseerd op de bestseller van Frank Schätzing, op 22 februari in de ZDF Mediathek en op 6 maart op tv. Begonnen met de achtdelige Thriller-serie van een fanatieke Angebot in ZDF en in de ZDF Mediathek.

Die Rheinland-Pfälzische minister-president en Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer, heeft in zijn of haar Rede den Wert der Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: “Eine breite gesellschaftliche Akzeptliche Akzeptanz für den beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk dan ernnen stärnit Program en der Angebote überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass ‘Der Schwarm’ ein großer Erfolg are wird, der das Pubblikum überzeugt and beispielgebend ist für die hohe Bedeutung von Unterhaltung mit öffentlich-rechtlichem Profil.”

Dat zal ook voorbijgaan, als de serie van weiteren thematisch ergänzenden programma-elementen bevat. Ob in der Mediathek of zur linearen Ausstrahlung droeg “Der Schwarm” van een informatief Begleitprogramm zur Klima- und Meeresforschung umrahmt, sagte Dreyer, die auch Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats ist. Er zijn meer documenten met een wetenschappelijke basis, die Realität in de Szenarien-stecke, wie Schwarmintelligenz funktioniere en welche Lösungsansätze Forschende en Pioniere weltweit zur Rettung der Ozeane haben.

Ook ZDF-intendant Norbert Himmler verwees in seiner Rede auf den Wert der Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: „’Der Schwarm’ is een sterke Beispiel dafür, wie innovatieve, fiktionales Fernsehen Menschen auf eine ganz eigene, emotionele Weise erreicht. Fiktionales Fernsehen gaan over de meest populaire, Zielgruppen en bieden een enorme hoeveelheid klassieke informatie- en beeldformaten aan die groot zijn. Damit Menschen Zusammenhänge durchdringen, braucht es mehr als de grondgedachte. Het wordt vaak emotioneel door Herz en Bauch, um sich ein Thema wirklich zu erschließen. Genau das ermöglichen fiktionale Angebote.”