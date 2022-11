„ZDF Magazin Royale“: Jan Böhmermann macht aus der FDP die RAF

In der neuen Ausgabe von Jan Böhmermanns Sendung „ZDF Magazin Royale“ kehrt der Satiriker zurück zu seinen Wurzeln: der Satire. Schritt für Schritt zeigt er, wie eine Verschwörungstheorie entstehen kann.

In der jüngeren Vergangenheit haben Jan Böhmermann und seine „ZDF Magazin Royale“-Redaktion großes Ermittlertalent bewiesen. Doch nun kehrt „Böhmi“ zu seiner Königsdisziplin, der Satire, zurück. Seine jüngsten Opfer sind kein Geringerer als Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner und die „Welt“-Fraktion.

„ZDF Magazin Royale“: Böhmermann macht aus der FDP die RAF



Dabei tut Böhmermann, was man von ihm bereits kennt: Er überspitzt und verdreht Tatsachen so, dass sie seiner Erzählung folgen. Er beweist, dass Lindner und RAF-Chef Andreas Baader Meinhof angeblich gleich ticken, weil sie beide (d) Porsche lieben. Es gebe auch eine gewisse optische Ähnlichkeit, argumentiert Böhmermann ironisch. Und er vergleicht ein Wahlversprechen der FDP mit dem Text eines Liedes der „linksradikalen Band Ton Steine ​​Scherben“. Im Verlauf der Show wird es nicht tiefer.

„Die größte Gefahr für Deutschland ist natürlich der Linksextremismus und sein gerissenster Verfechter: die FDP“, sagt er. Passend dazu kreierte er den Hashtag der Woche: #RAFDP.

Doch nicht nur die Liberalen werden mit der RAF gleichgesetzt, sondern auch Journalisten der „Welt“-Gruppe, allen voran Lindners Frau und Polit-Reporterin Franca Lehfeldt und Chefredakteur Ulf Poschardt. Lehfeldt aus Hamburg macht Böhmermann Lindner zum Komplizen, sozusagen die FDP-Version von Ulrike Meinhof. In Anlehnung an den Baader-Meinhof-Komplex entstand der „Lindner-Lehfeldt-Komplex“. „Die bekennende staatsfeindliche Welt-Gruppe – WeLT, mit kleinem e, klein wie ein Bekennerschreiben der RAF“, erklärt er selbstgefällig. Böhmermann beendet seine Satire mit einer sehr eigenwilligen Version des erwähnten Ton Steine ​​​​Scherben-Liedes.

Aber warum das alles? Zu Beginn seiner Sendung nimmt der Satiriker Bezug auf die jüngsten Klimaproteste. Vor allem in der „Bild“ und in der „Welt“ wurden die Jugendlichen, die sich auf die Straße klebten oder Gemälde mit Essen bewarfen, mit der RAF gleichgesetzt. „Klimaterroristen“ werden sie in manchen Publikationen genannt.

Böhmermann nimmt den durchaus zynischen Vergleich gekonnt ad absurdum und sorgt dafür, dass ähnliche Parallelen in Zukunft kaum gezogen werden können, ohne an seine Show zu denken. Ein sehr kluger Schachzug.

Aufregung auf Twitter



Auf Twitter sorgten der Hashtag „Böhmi“ und das von ihm erstellte Fahndungsplakat mit Lindner, Lehfeldt, Poschardt und Co. im Vorfeld für Empörung. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Hetze zu Gewalttaten gegen Andersdenkende hier führt, die zu Terroristen erklärt wurden“, twitterte Poschardt. „Das Blut klebt an seinen durch Zwangsabgaben finanzierten Händen“ – das inzwischen gelöschte Fazit des Medienmachers.

Am Ende muss man sich darüber im Klaren sein, dass der Alarm, den Böhmermann mit seinem Hashtag beim Kurznachrichtendienst auslöste, zwar zur kurzen Lunte vieler Twitter-Akteure passt, aber nicht zum eigentlichen Inhalt seiner Sendung. Böhmermann zeigt ironisch und mit Mitteln der Satire, wie eine Verschwörungstheorie entsteht und hält denen den Spiegel vor, die Klimaprotestierende mutwillig in die Ecke von Terroristen stellen. Letztlich ist der Vergleich zwischen FDP, „Welt“ und RAF aber so offensichtlich absurd, dass er wieder harmlos ist.

