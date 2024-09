So groß war ihre Vorfreude auf ihren Auftritt! Eigentlich wollte Sängerin Sarah Engels (31) an diesem Sonntag ihre neue Single „Mit Dir“ im ZDF-Fernsehgarten vorstellen. Doch daraus wird nun nichts, wie Sarah in ihrer Story auf Instagram verkündet.

Ihren Fans schrieb sie am Samstagabend, warum sie den TV-Termin absagen musste: „Ihr Lieben, leider bin ich morgen nicht im Fernsehgarten, da ich mit meiner kleinen Maus im Krankenhaus bin. Danke für euer Verständnis. Ich liebe euch.“ Nähere Details zum Gesundheitszustand ihrer Tochter Solea (2) verriet die Sängerin bislang nicht.

Lesen Sie auch

Für ihren Auftritt im ZDF-Fernsehgarten Sarah reiste mit ihrer gesamten Familie dorthin. Neben ihrem Mann Julian Engels (31) und der gemeinsamen Tochter Solea kam auch Sarahs Mutter Sonja Strano nach Mainz.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Instagram und anderen sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. soziale Netzwerke aktivieren

Sarah postete einen Schnappschuss von einem Spaziergang mit ihrer Mama und schrieb: „Sie war immer meine beste Freundin und mein größter Fan. Seitdem ich als kleines Mädchen Sängerin werden wollte, hat sie immer an mich geglaubt.“