Zayn Malik Und Gigi Hadiddie eine zweijährige Tochter haben KhaiSie trennte sich Ende 2021 aufgrund von Berichten, er sei in einen Streit mit ihrer Mutter geraten Yolanda Hadid im Haus in Pennsylvania, das er mit dem Model teilte. Laut einem Polizeibericht von E! Nachrichten In diesem Jahr wurde Zayn beschuldigt, mit der Absicht gehandelt zu haben, Gigi (die nicht anwesend war) und Yolanda zu belästigen, zu ärgern oder zu beunruhigen, während er angeblich „unzüchtige, laszive, bedrohliche oder obszöne Worte“ gesagt hatte. Damals bestritt Zayn die Anschuldigungen und gab eine Erklärung ab, in der er unter anderem sagte, dass er beim Schutz ihrer Tochter „wachsam“ bleibe, indem er ihr „die Privatsphäre gebe, die sie verdient“.

Knapp zwei Jahre später bleibt der Sänger bei seiner Aussage.

„Ich wusste, wie die Situation war, ich wusste, was passierte, und die beteiligten Personen wussten auch, was passierte“, sagte er Nenn sie Papa Gastgeber Alex Cooper. „Und das ist alles, was mich wirklich interessierte. Wenn irgendjemand der gleichen Meinung die Situation betrachten würde, glaube ich, dass man respektieren könnte, dass ich einfach nicht die Aufmerksamkeit auf irgendetwas lenken wollte. Ich habe einfach nicht versucht, in eine Situation zu geraten Negatives hin und her mit ihr – jede Art von Online-Erzählung, bei der meine Tochter zurückblicken und in der Lage sein würde, etwas hineinzulesen, und es wäre einfach etwas, das hatte keinen Sinn.“

Wie Zayn erklärte, glaubt er, mit der Situation „auf freundschaftliche und respektvolle Weise“ umgegangen zu sein.

„Und das ist alles, was gesagt werden muss“, fuhr er fort. „Ich habe einfach das Gefühl, dass es eine Menge Negativität ist.“