Zattoo versus Vodafone: Nieuw HD Abo-model

“Zattoo Smart HD” is een nieuw abonnementsmodel, met speciale kabelvergrendelingsmogelijkheden, die na het einde van de Nebenkostenprivileges kunnen worden gewijzigd.

Zattoo start met een nieuw Abo-model: “Zattoo Smart HD”. In ons bedrijf zijn 160 tv-zenders beschikbaar, allemaal in HD-kwaliteit. Kostprijs: 6,49 euro per maand of 74,99 euro per jaar (vanaf 6,25 euro per maand). Dit kan volkomen veilig, laatste 30 dagen gratis testen en is technisch mogelijk.

Sattoo power Vodafone en anderen Kabel-Anbietern Konkurrenz

Kabeltelevisieaanbieders die gebruik maken van Vodafone zijn niet gratis. (© Vodafone)

Zattoo legt de focus op een helder tv-beeld met „Smart HD“ op de grote beelden en ondersteunt bovendien de hoge kwaliteit van kabels. In juli 2024 kunnen wij u de nodige privileges verlenen voor kabeldiensten, zoals internetdiensten, enz.

In de toekomst is de beschikbare informatie als volgt: ‘Smart HD’ kost – zoals het er nu uitziet – minstens vier euro, evenals kabelaansluitingen en andere wettelijke vereisten. Wat vind jij van Vodafone’s reis naar het einde van de tv-omgeving die kabeltelevisie kost?

“Zattoo Smart HD” – niet-geïnstalleerde TV-apparaten

“Zattoo Smart HD” is beschikbaar voor alle tv’s met de Zattoo-app. Gebaseerd op Smart TV’s van Samsung, LG, Panasonic, Loewe en Hisense, evenals tv-merken, die gebaseerd zijn op Google TV of Android TV, evenals Philips, Sony, Grundig en TCL. Auch Streaming-Geräte, die Amazon Fire TV en Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV en de Xbox gebruikten, waren unterstützt.

Voor mobiel streamen is „Smart HD“ niet beschikbaar voor upgrade. Dat is niet verwonderlijk, altijd als de internet-tv-aanbieder in de toekomst pakketten tegen hogere prijzen aanbiedt. We kunnen ook alternatieve producten bestellen, waaronder „Zattoo Ultimate“ of „Zattoo Premium“.

Tip: Er zijn een aantal koppelingen die met Affiliate-Links werken. Bij een aankoop via deze links ontvangt DIGITAL FERNSEHEN een kleine provisie. Op de prijs is het niet mogelijk om de Auswirkung uit te voeren.