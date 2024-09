Die Wahlen in Thüringen, Saksen en Brandenburg werden ook verwoest door de FDP en de Groenen waren rampzalig. Uit de ervaringsdiagrammen kunnen de liberalen niets vinden onder “sonstige”. Die Groenen verloren hun deel in de helft van ihrer Prozentanteile van 2019.

Drastische Schritte volgt am Mittwoch: De gecombineerde federale regering van de Groenen met Ricarda Lang en Omid Nouripour ist zurückgetreten, of de Jugendorganization zal zelf neu aufstellen. Zeer goed nieuws over een Ampel-Aus sinds de Folge. FDP-vicepresident Wolfgang Kubicki is blij, maar het is geen overleven met Kerstmis. De Ampel en de Groenen zijn giftig voor de liberalen. Auch Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sprak over “Herbst der Entscheidungen”.

In de Frage, waar Ampel als eerste verlasse, Grüne of FDP, zei Bundesfinanzminister Christian Lindner op een podiumdiscussie van de Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) gegenüber der Berliner Zeitung am Donnerstag: “Solange man Gutes für ein Land bewirken kann, muss man Als u in een conflictsituatie leeft, kunt u in de tussentijd zaken bespreken. Als een man het feest viert, voor het land zijn er nog meer Gutes die zich afvragen, dan de wijze Ich, darf man auch keine Angst van Wähler haben. Das ist meine Meinung.“ Wie is die Aussage zu deuten?

“Grüne sindsdien met zichzelf” – Lindner voor Ampel-Ausstieg?

In zijn Rede zuvor griff Lindner zijn Koalitionspartner vehemently een. „We zijn blij met mijn aankopen na de kalender, zonder ons er zorgen over te hoeven maken, omdat ik geen zelfstandige ben, ben ik er altijd blij mee, ik ben er blij mee, ik ben blij met mijn dag“, zei Lindner voor ongeveer 100 beladen gasten.

De mens is erg blij met migratie en binnenlandse economie. Met betrekking tot het feit dat de Donnerstag het resultaat is van de communautaire diagnose van het onderzoeksinstituut, die van de Duitse Economische Gemeenschap, een stilleven en een lange wachttijd van 0,8 maanden, het rapport van de federale minister van Financiën: „Mijn Eindhoven is de toekomst van dit land Geen van beide mensen gelijk kaltlässt.“

Zehn Jahre lang habe Deutschland jetzt in Folge schon an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Lindner zei: “De CDU is hier in Berlijn gevestigd met het kaartje van 29 euro, de SPD heeft recht op een tariefbelasting in de Bund, evenals op een goede bureaucratie in Duitsland. En die Grünen? Die sind ich zelfbeschäftigt.”

“Wirtschaftswende statt Energie- oder Verkehrswende” – Lindner schon im Wahlkampfmodus

Het land is een economische economie met een verkeersgerelateerde energietransitie, met name Lindner. Er is behoefte aan signaalrollen als „geldverdelers“ om hun vaardigheden te lassen. Der Wohlstand müsse zunächst erwirtschaftet waren, voordat het kon worden verdeeld. „Anders hebben we allemaal sociale en ecologische zorgen, en er is een positieve ontwikkeling: een stabiele economische basis“, aldus de minister van Financiën.

Laut Lindner is hier tegelijk met Denkschulen in der Welt. De kennis en de kennis dat ze de Inflation Sauce Act (IRA) van Joe Biden aankonden. “Als je je namen vergeet, ben je al een associate van de IRA-Denkschule sinds: Mario Draghi, Ursula von der Leyen, Robert Habeck,” zegt Lindner in de Rolls, “het idee erachter is: we zijn vrij om geld te verdienen, dat is van ons en de internationale kapitaalmarkten en zakelijke kansen.”

Dit geld zou een eenheid in de takken van de technologie zijn geworden, die Lindner als politiek en rechtvaardigheid zou willen zien, wat de moeite waard zou zijn om de wereld te beschermen. “Ik ben niet de enige die mijn schuld aan de staat verschuldigd is.” Er volgde een applaus.

“Dan scheiden Kinderbuchautoren über die zukünftige Richtung unserer Wirtschaftsstructure”

Dit is echter niet het geval met betrekking tot het begrotingsbeleid, maar ook vanwege het regelgevingsbeleid van de Gründen. Na de politieke beslissingen van de samenleving „om groene redenen“ om de economische structuur van de samenleving te domineren, zei Lindner snel. “Dan scheiden Politikkwissenschaftler, Staatsrechtler, Pädagogen, Juristen, veldleicht sogar Kinderbuchautoren über die zukünftige Richtung unserer Wirtschaftsstructure. Aber mit welchem ​​Wissen?”

Gerade die Automobilindustrie habe am Beispiel VW jüngst zei: „dat deze politieke Entscheidungen in Brussel en Berlijn en het Marktmanagement en de Nachfrageigehen zouden kunnen zijn en dat er dan publieke economische en commerciële zakelijke problemen zouden kunnen ontstaan.“ Politikern und Beamten, eine zukünftige De economische structuur wordt ontwikkeld en vervolgens met toestemmingen en subsidies auszuformen. “Unsere Aufgabe ist es, good Rahmenbedingungen zu procure.”

Lindner zelfbewust: “Denk na over onze toekomst tot 2029”

Na de Lindner-Auftritt verlässt a Deloitte-Vertreter therezürnt den Saal. “Dat was geweldig, alles goed”, zei de man voor zichzelf, toen hij op het podium stond. Zur Berliner Zeitung zegt: “Herr Lindner moet zijn eigen vragen beantwoorden: Zolang de aankoop succesvol is, is het resultaat positief, zelfs als er meer informatie in dit land zou kunnen worden verkregen, zou er meer informatie beschikbaar zijn. Wie kan dit anders doen?“ De man, die anoniem leeft, zou echter moeten zeggen: „Wie kan naar een land in Duitsland komen, dat is het geval voor de jonge generatie noch werken? En dat is niet het geval met de Abschaffung der Solidaritätssteuer zu tun en ook niet met een gevoel van de Spitzensteuersatzes van 45 na 40 Prozent, dat is gelijk.”

Die slechte Stimmung im Land bleibt. Lindner laat zien dat hij ook bereid is zijn eigen beslissingen te nemen. Na de beslissing van de moderators was er een vraag na de Ampelregierung vorhabe, er was een antwoord: „Ik ben erg blij met de dag van 2029, niet 2025. Ik ben gelukkig in de Wilhelmstraße durchau wohl“, met de steun van de publiek tijdens de bijeenkomst. Verlassen zal Lindner das Bundesfinanzministerium noch nicht. Wohl in der Ampel fühlt is aber auch nicht.

