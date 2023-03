Wetenschappers hebben het al over de grootste waargenomen vogelgriepepidemie in de Europese geschiedenis. En het begon rond dezelfde tijd als COVID-19.

Er zijn een aantal verschillende soorten vogelgriep die vogels kunnen infecteren.

Een daarvan heet vogelgriep H5N1. Het dook voor het eerst op in 1997 en heeft in de afgelopen twee decennia ongeveer 850 mensen besmet. Hoewel dat een heel klein aantal is, is ongeveer de helft van de geïnfecteerden overleden.

In 2020 dook een nieuwe afstamming van het virus op, genaamd vogelgriep A (H5N1). Sindsdien heeft het zich niet alleen verspreid onder wilde vogelpopulaties, maar ook onder specifieke soorten zoogdieren, zoals nertsen, dassen, varkens en beren.

Van minder dan 10 mensen is gedocumenteerd dat ze besmet zijn geraakt met deze specifieke afstamming, en ten minste één persoon is overleden.

Tussen begin oktober 2021 en begin oktober 2022 hebben de autoriteiten 6.615 gevallen ontdekt bij dieren in 37 landen.

Alleen al dit jaar, sinds oktober 2022, hebben onderzoekers in totaal 2.701 gevallen waargenomen.

Mensen die met vogels omgaan, lopen het grootste risico om vogelgriep op te lopen Afbeelding: Owen Humphreys/empics/foto alliantie

Zal H5N1 de volgende menselijke pandemie veroorzaken?

Deze vorm van vogelgriep heeft een sterftecijfer van 50% en de volksgezondheidsautoriteiten vinden dat zorgwekkend.

Het H5N1-sterftecijfer is hoger dan dat van andere virussen die recente grieppandemieën hebben veroorzaakt, waaronder de H1N1-varkensgrieppandemie van 2009.

Onderzoekers zeggen dat als deze nieuwe lijn van H5N1 een manier zou vinden om zich efficiënt tussen mensen te verspreiden, de gevolgen catastrofaal zouden kunnen zijn.

Maar op dit moment zeggen experts dat het risico dat dat gebeurt erg laag is.

Alle mensen die positief testten op de nieuwe vogelgrieplijn hadden nauw contact gehad met wilde vogels, zei Richard Pebody, hoofd van het High-threat Pathogen Team bij de WHO/Europa (Wereldgezondheidsorganisatie).

“Ze hebben ofwel op een pluimveebedrijf gewerkt en waren betrokken bij het ruimen van kuddes of hadden contact met kuddes in de achtertuin,” zei Pebody.

Dat suggereert dat als je geen nauw contact hebt met zieke vogels, je veiliger bent dan mensen die dat wel doen.

Hoe zou vogelgriep zich verspreiden door menselijke gemeenschappen?

Om ervoor te zorgen dat vogelgriep H5N1 zich op grotere schaal onder het grote publiek kan verspreiden, moet het vermogen om zich gemakkelijk tussen mensen te verspreiden, worden aangepast. En tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat deze afstamming van H5N1 een manier heeft gevonden om dat te doen.

Maar onderzoekers hebben enige bezorgdheid geuit over het feit dat het virus zich begint te verspreiden onder andere, niet-menselijke zoogdieren.

In oktober 2022 vond er een enorme uitbraak plaats op een boerderij met 52.000 nertsen in Galicië, Spanje. Onderzoekers die naar die uitbraak keken, zeiden dat het mogelijk is dat het virus zich tussen de nertsen zelf had verspreid.

De onderzoekers zeiden echter dat het moeilijk is om vast te stellen hoe het virus zich precies heeft verspreid. Ze zeiden dat het moeilijk te ontwarren was of alle nertsen bijvoorbeeld via een voedselbron aan het virus waren blootgesteld, of dat het virus zich onder de nertsen had verspreid – of een combinatie van de twee mogelijkheden.

Zoogdieradaptatie van H5N1 is een ‘rode vlag’

Pebody zei dat het bewijs van de verspreiding van het virus tussen de nertsen een “rode vlag (…) zou zijn dat het virus verandert op manieren die zorgwekkender zijn”.

“Mensen zijn ook zoogdieren,” voegde hij eraan toe. “Dus als het virus enige suggestie vertoont van aanpassing aan zoogdieren – het vermogen om zich te verspreiden in een zoogdiergastheer – is dat slechts een stap dichter bij het hebben van biologische kenmerken die het (zou) aantrekkelijker maken om zich onder de menselijke populatie te verspreiden.”

Wetenschappers volgen nauwlettend alle grote uitbraken van het virus bij zoogdieren om te begrijpen hoe het zich verspreidt en evolueert.

In maart 2023 meldden de autoriteiten een uitbraak in Peru, waar duizenden zeeleeuwen leefden — tot 3% van de bevolking — had overleden aan H5N1.

Onderzoekers zijn bezig om mogelijke verspreiding van het virus van zeeleeuw tot zeeleeuw te identificeren.

Zieke vogels betekenen ook stijgende voedselprijzen

Vogels krijgen vaak griep, maar vooral de H5N1-stam is dodelijk. Onderzoekers schatten dat het afgelopen jaar meer dan 60 miljoen wilde vogels zijn gestorven als gevolg van het virus of een ruiming.

Wanneer een enkele vogel in een koppel het virus ontwikkelt, zijn boeren verplicht om het hele koppel te doden.

En minder boerenvogels betekent minder kippen in winkels en op markten. De huidige uitbraak onder vogels heeft al bijgedragen aan hogere eierprijzen in de VS en zou de komende maanden kunnen leiden tot hogere pluimveeprijzen in het algemeen.

Meer dan 60 miljoen vogels zijn gestorven als gevolg van de huidige golf van vogelgriep Afbeelding: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/picture alliantie

Hoe u zich kunt beschermen tegen vogelgriep

Pebody zei dat de beste manier voor mensen om zichzelf te beschermen – als ze niet in direct contact met vogels hoeven te werken – is om te voorkomen dat ze vogels op straat oppikken. Maar het risico, zei Pebody, is nog steeds laag.

“Het is belangrijk om te benadrukken dat er miljoenen vogels zijn gestorven en dat we slechts een klein aantal menselijke gevallen zien”, zei Pebody. “Dus het risico blijft op dit moment relatief laag. Maar er is toch een risico.”

Pebody voegde eraan toe dat mensen die op pluimveehouderijen werken of kippen of kippen in hun achtertuin hebben, persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen wanneer ze met de dieren omgaan.

De WHO zegt dat de incubatietijd na een infectie met aviaire influenza A (H5N1) gemiddeld tussen de 2 en 5 dagen ligt, maar dat het tot 17 dagen kan duren voordat we symptomen zien.

Onderzoekers ontwikkelen een vaccin voor mensen, zei Pebody.

Als u contact heeft gehad met dode of zieke vogels en ademhalingssymptomen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw arts en de lokale gezondheidsautoriteiten, u te laten testen en advies in te winnen over antivirale behandeling.

