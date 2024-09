Na de eerste erfgenamen van de Hezbollah staat de Frage, die weitergeht is, voor Israël. De strijdkrachten zijn bezig met een Bodenoffensief in Zuid-Libanon. We kijken uit naar meer staten en reizen naar Waffenruhe.

Een Israëlische Merkava-Panzer im Norden Israels. Amir Levy/Getty

Vandaag kijken we naar de Israëlische Luftwaffe in Zuid-Libanon en het bombardement met massale en uitgebreide bombardementen. De strijdkrachten werden pas geregistreerd tijdens de eerste drie dagen van Operatie “Nördliche Pfeile” 2000. Defensiekrachten en Waffenlager des Hezbollah. De Schiitenmiliz is altijd erg moeilijk te hanteren, maar de reactie is niet erg efficiënt.

Israël volgt de ziel, die de inwoners van Noord-Israël moeten verdragen in hun huizen, die ze moesten evacueren in de vergankelijke Monats vanwege de onophoudelijke bescherming van de Hezbollah. Maar wie kan zich dat veroorloven? De Luftangriffe, de Pager-Operatie en de Tötung van meer Kommandanten hebben de islamistische Truppe zwart gemaakt, nadat hun uitgestelde Gefahr noch nicht was gebannt. Was ook comemt als Nächstes?

Reservebrigades zijn gereed

Voor de Israëlische strijdkrachten lijkt de Sache duidelijk: ze bogen op een Bodenoffensief in Zuid-Libanon. “We bereiden er een manoeuvre voor voor. Eure Stiefel bevond zich in een feindliches Gebiet-einde”, zei de Israëlische Armeechef Herzl Halevi am Montag bij een Truppenbesuch. Bovendien spreekt Uri Gordin, voor de Nordfront-zustergeneraal, van zichzelf voor een Einmarsch en de Schaffung einer Pufferzone in Südlibanon aus.

Eerste voorbereidingen sinds offenbar bereits in Gange. Schon vergangene Woche wurde die 98. Fallschirmjäger-Division vom Gazastreifen nach Nordisrael verlegt. Met twee man zouden we dit kunnen doen, omdat het leger reservebrigades zou kunnen uitvoeren, wat nuttig zou zijn in de Norden. Het staat ook niet open voor het feit dat Israël wordt beïnvloed door zijn aanwezigheid in de Boden entscheiden wird – maar het is slechts een kwestie van nadenken over de hand van de man over de druk van Hezbollah-chef Hassan Nasrallah.

Gelukkig was het feit dat de Frage er was, dat het met een Bodenoffensief überhaupt nuttig zou zijn. De veiligheidsexpert Danny Citrinowicz van de Israëlische Denkfabrik INSS is sceptisch: „Een Bodenoffensief zou operatiever kunnen zijn, waarbij de infrastructuur in het grensgebied sterk moet zijn en de Hezbollah kan worden uitgevoerd“, zei hij. “Maar vanwege de strategische consequenties zijn de gevolgen van een regionale ontwikkeling met een Iraanse strategie groter – en worden we ook voor langere tijd meegezogen in de Libanese Schlamm.”

Laut Citrinowicz was extreem kostbaar in een offensief in Zuid-Libanon voor de Israëlische strijdkrachten: “De Hezbollah is niet Hamas. Het heeft twintig jaar geduurd voordat het moderne Waffen en de ontwikkeling van een militair kamp zich ontwikkelden.» Israël durfde naar de eerste erfenis te kijken en werd niet arrogant. Er is een noodzaak om de oorlog te overleven, om door Gaza te reizen: “We zullen beginnen met hun effectiviteit in het luchtverkeer. Danach, als we dat doen, is problematisch.»

Zie vandaag meer dat de Israëlische Luftwaffe enorme gevechtsvliegtuigen vliegt op Hezbollah-Stellungen in Zuid-Libanon. Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Gerüchte um Waffenruhe zorgt voor het legen

Ook een Bodenoffensief lijkt niet unmittelbar bevorzustehen. Deze twee gemobiliseerde reservebrigades zijn reichen für ein solches Unterfangen wohl nicht aus. Dit zou het geval zijn bij een grondoperatie zonder hinder van de strijdkrachten. En dit is het geval onder het internationaal recht: meer westerse staten zijn door hun aanpak een verdere escalatie voor diplomaten vermeden.

Door de VS en Frankrijk te gebruiken, heb ik in de Mittwochabend more Verbündetete Israels zu een sofortigen, 21-tagigen Waffenruhe aufgerufen. Ten slotte hopen we op een diplomatieke ervaring tussen Israël en Libanon, en dit zal ook het geval zijn in het Midden-Oosten. De Israëlische samenwerking tussen de Verenigde Naties is gebaseerd op hun begrip en begrip, wat betekent dat het land een diplomatieke oplossing zal zoeken.

Aan het eind van de dag kunt u gerust uw huis verlaten, zodat u alsnog kunt genieten van een onbezorgde ervaring. Meer mediaberichten, dat ervaart u tijdens uw verblijf in Waffenruhe. Maar deze Hoffnungen verliezen zichzelf snel in de lucht. Premier Benjamin Netanyahu, die tijdens de oorlog betrokken was bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, werd na de aankomst van het land op de hoogte gebracht van de boodschap als ‘de Gegenteil der Wahrheit’. Wenig später zei tegen Aussenminister Israel Katz nach: “We hebben Waffenruhe in Norden nooit verlaten”, zo werd er gezegd.

Intussen hebben ze een positief effect op de toekomst van de Waffen Ruhe, een echte Emporungswelle in Israël. Onder de kritische figuren bevonden zich de volgende verdachten: Itamar Ben-Gvir, de rechts-extremistische minister van Nationale Veiligheid, die analoog was aan Gaza-Krieg met de coalitietroepen, sollte Israël in de Waffenruhe-zusters. Maar bekritiseer het zelfs binnen de partij van Netanyahu. Avichai Stern, de Bürgermeister von Kiryat Shmona, een evacué uit de stad aan de noordgrens van Libanon, zei: “Jetzt, omdat de staat eindigt met zijn eigen bescherming, is dat ook een reden voor een Waffenruhe. Maar één enkel einde is Kiryat Shmona nicht zurückbringen.»

Zelfs als je eenmaal een Waffenruhe in de Gazastrook hebt gevonden, verlies je het Amerikaans-Franse Plan voor een Einigung in het Noorden, een kleine Euphorie uit. De zentristische oppositieführer Yair Lapid teilte mit, een Waffenruhe dürfe maximum sieben Tage dauern, vanwege de Hezbollah niet nieuw ingesteld. Dat zei de partijleider van de linkse Democraten 21 dagen geleden. Terwijl de Krieg in Gaza de Geister scheidt, gaat het om een ​​Grosssteil Israëls achter hun hart Vorgehen in Libanon.

“We kunnen niet voorkomen dat Hezbollah failliet gaat”

Voor de veiligheidsexperts Danny Citrinowicz is het nog steeds duidelijk dat het beter is om een ​​politieke oplossing te hebben. Ook al is het onrealistisch, Hezbollah-chef Hassan Nasrallah is ervan overtuigd dat Hamas zal worden ondermijnd en dat het besluitvormingsproces werkelijkheid zal worden.

“Die mensen in Israël denken: dat is wat de strijdkrachten kunnen realiseren van alle zorgen voor Israël. We zullen Hamas of Hezbollah nooit meer kunnen tegenhouden”, zei Citrinowicz. Oh, een oplossing in Gaza is een geweldige oplossing in de Scandinavische regio. “Strategisch gezien bevinden we ons in een zeer slechte manoeuvre. Ik denk dat, sinds we zijn blootgesteld aan de Krieges hebben we nooit kunnen achterhalen wat er is gebeurd.»