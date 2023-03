onderschrift wisselen Evan Agostini/AP

Evan Agostini/AP

Leeftijdsdiscriminatie is echt in Hollywood. En actrices, hoe verbluffend, getalenteerd of charismatisch ook, worden er consequent aan herinnerd dat er een stille maar oorverdovende tikkende klok op hun carrière staat.

Ondertussen lijken mannen in Hollywood te genieten van een houdbaarheid die vaak tientallen jaren langer is dan die van vrouwen. En zoals actrices herhaaldelijk hebben opgemerkt, is het niet ongebruikelijk dat mannen van in de zestig romantische hoofdrolspelers spelen tegenover costars die tientallen jaren jonger zijn.

Zondag maakte Michelle Yeoh duidelijk dat ze het heeft gehad met de dubbele standaard. In haar historische acceptatietoespraak voor de beste actrice bij de 95e Academy Awards, riep ze het seksisme uit dat vrouwelijke veteraan-krachtpatsers vaak van de hand doet als ze hun jeugdige glans hebben verloren.

“Dames, laat niemand u vertellen dat u ooit over uw hoogtepunt heen bent. Geef nooit op!” de Alles Overal Alles tegelijk actrice zei gejuich.

Yeoh, die ook de eerste Aziatische vrouw is die de categorie wint, is maanden verwijderd van haar 61e verjaardag. Dat maakt haar bijna 21 jaar ouder dan de meeste vrouwelijke winnaars – de gemiddelde leeftijd is 39, volgens een recent onderzoek van Sky News. De gemiddelde leeftijd van mannelijke Academy Award-winnaars is 47 jaar.

De genderkloof bij de Oscars wordt kleiner, maar er verandert weinig in de branche

Gelukkig voor vrouwen in film is de kloof de afgelopen zes jaar gedicht. Dat komt omdat de prijzen voor beste actrice zijn gegaan naar vrouwen boven de 40. Frances McDormand won in 2018 en 2021 op respectievelijk 60 en 63; Olivia Colman was 45 voor haar overwinning 2019; Renée Zellweger was 50 toen ze in 2020 een standbeeld kreeg; en Jessica Chastain was 44 toen ze vorig jaar won.

Maar de recente verschuiving bij de Oscars is geen indicatie van een bredere, meer betekenisvolle verandering in de industrie, vertelde Lan Duong, een professor in film- en mediastudies aan de Universiteit van Zuid-Californië, aan NPR.

Leeftijdsdiscriminatie, zei Duong, gaat niet weg omdat er nog steeds films worden gemaakt om de mannelijke blik tevreden te stellen, wat zich onvermijdelijk vertaalt in het objectiveren van vrouwen. “Het is vaak een erg heteroseksuele, patriarchale mannelijke blik. En het is vaak gericht op jonge, meestal huwbare vrouwenlichamen,” zei ze.

Uit een studie van TENA en het Geena Davis Institute on Gender in Media uit 2020 bleek dat “(veroudering) nog steeds wordt gevoed door traditionele en achterhaalde stereotypen en vooroordelen; echte’ afbeeldingen of representatie van oudere vrouwen op het scherm.”

Als onderdeel van het onderzoek beoordeelden onderzoekers de 30 best scorende films van 2019 in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, om te zien of ze geslaagd waren voor wat zij de ‘Ageless Test’ noemen. Dat vereiste dat een film ten minste één vrouwelijk personage van 50 jaar of ouder moest hebben dat een integraal onderdeel van de plot is, op een zodanige manier dat hun verwijdering een aanzienlijk effect zou hebben. Ook moet het personage gehumaniseerd worden, voorbij stereotypen.

De bevindingen waren grimmig. Van de personages die 50 jaar of ouder waren, was 75% man. Er verschenen geen vrouwelijke personages van boven de 49 in hoofdrollen, terwijl twee mannen van 50 jaar of ouder de hoofdrol speelden. Bovendien werden vrouwelijke personages in die leeftijdscategorie eerder afgebeeld als eenzaam – 19% – en aan huis gebonden – 16% – dan mannelijke personages.

Het publiek geeft redenen voor hoop

Toch zei Duong dat er hoop is dat oudere (of zelfs pas van middelbare leeftijd), gevestigde actrices meer kansen zullen hebben om in beeld en in de publieke belangstelling te blijven. Het komt neer op geld.

Duong zei het onmiskenbare commerciële succes van Alles Overal Alles tegelijk laat zien dat het publiek bereid is, zelfs gretig, om een ​​vrouw als Yeoh te zien veranderen van een vechtsportkoningin “in het spelen van een oudere vrouw die worstelt als immigrantenmoeder met haar vreemde dochter.”

De arthouse-sci-fi-hartverwarmende actiefilm heeft bijna $ 74 miljoen opgebracht in de VS en meer dan $ 106 miljoen wereldwijd.

Duong voegde eraan toe: “Het spreekt van een publiek dat het op prijs stelt om afstand te nemen van beelden van vrouwen als enige objecten van verlangen.” Zelfs degenen die hunkeren naar meer op superhelden gebaseerde actiefilms, staan ​​open voor verschillende soorten vrouwen in die rollen, merkte Duong op. In Alles Overal Alles tegelijk“Yeoh beweegt zich in multiversums, wat niet ver verwijderd is van een Marvel-film. Maar het is doordrenkt met energie en plezier en melancholie en verlies. Het is een krachtig personage en het resoneert met mensen.”