Zal terugkerende Isak Newcastle ontslaan naar de Champions League?

Je vraagt ​​je af hoeveel hoger Newcastle United nu zou staan ​​als Alexander Isak het hele seizoen fit was geweest?

De Zweedse aanvaller, die afgelopen zomer voor 63 miljoen euro werd gekocht van Real Sociedad, scoorde bij zijn debuut bij Liverpool in augustus, maar liep toen een ernstige hamstringblessure op toen hij zich aan het settelen was in St James’ Park.

Die blessure hield Isak de rest van 2022 aan de kant, waarbij de aanvaller in totaal 16 wedstrijden miste, voordat hij uiteindelijk terugkeerde in januari.

Sinds hij weer volledig fit is, begint de 23-jarige echter het type vorm te vertonen dat we van hem zagen voor zijn ontslag, en na de dubbel van vrijdagavond op de City Ground heeft hij vier doelpunten gemaakt in zijn laatste twee wedstrijden voor de club.

Zijn manager Eddie Howe lijkt nu te hebben besloten om met Isak mee te gaan, vóór de vertrouwde frontman Callum Wilson voor de aanloop, en je kunt zien waarom gezien zijn indrukwekkende score voor de Magpies.

Isak heeft dit seizoen nu zes Premier League-goals gescoord in slechts 10 optredens voor de club met een indrukwekkend aantal goals per 115 minuten.

Richard Morgan

Leicester toont hun kwaliteit in de ommekeer in de tweede helft

Het schrift leek aan de muur te hangen voor de bezoekers in West-Londen. De prestaties van Leicester in de eerste helft hadden hun recente problemen laten zien: een gebrek aan scherpte in de aanval en onzekerheid aan de achterkant.

Maar een prachtig teamdoelpunt voor de gelijkmaker vroeg in de tweede helft was een herinnering aan de kwaliteit van deze ploeg. Kiernan Dewsbury-Hall was briljant op het middenveld en hield uitdagingen af, James Maddison deed waar hij goed in is in de pocket, een steekpass in het strafschopgebied, en Harvey Barnes was dynamisch en vervolgens dodelijk met zijn finish.

Brendan Rodgers gooide beide armen in de lucht van verrukking en opluchting. Het was het soort beweging waar hij van geniet.

Het doelpunt gaf zijn team weer vertrouwen en hoewel er geen winnaar was, wat hun positie in de degradatiestrijd aanzienlijk zou hebben vergroot, ontzegden ze Brentford een schot op doel in de tweede helft om het resultaat veilig te stellen. Dit zal naar beneden gaan als een positieve stap voor een kant die zeker te goed is om naar beneden te gaan.

Peter Smit

Brentford heeft verwachtingen gewekt

Brentford is al 10 Premier League-thuiswedstrijden op rij ongeslagen. In de race om Europa staan ​​ze op gelijke hoogte met het als zevende geplaatste Brighton. Toch was het gevoel bij fulltime in hun gelijkspel met Leicester er een van frustratie. Dat is een teken van hoe Thomas Frank de normen voor deze kant heeft verhoogd.

Brentford heeft dit seizoen geen wedstrijd gewonnen, ze hadden meer balbezit en zaterdag konden ze hun extra tijd aan de bal opnieuw niet omzetten in een overwinning. Frank gaf achteraf toe dat zijn aanvallers niet hadden geschoten en dat leidt misschien tot vragen over de creativiteit achter hen.

Maar in de eerste helft zorgden ze met hun directe spel voor chaos in het Leicester-blok en misschien kan de terugval in de tweede helft deels worden toegeschreven aan de inspanningen in midweek.

Frank zag er moe uit tijdens zijn persconferentie na de wedstrijd en misschien is de interlandpauze op een goed moment gekomen voor Brentford, waardoor ze de kans krijgen om hun geest en lichaam op te frissen voor de laatste 11-game push, waar ze hopen hun ten minste te consolideren positie in de hoogste klasse.

“Ja en nee, want ik weet waartoe deze groep spelers in staat is”, zei Frank toen hem werd gevraagd of zijn team de verwachtingen overtrof. Hij en zijn team zijn ambities, maar in het grotere perspectief moet het geweldige seizoen van Brentford worden gewaardeerd.

Peter Smit

Bournemouth’s zachte onderbuik bloot

Het vertrouwen zou groot zijn geweest bij de selectie van Bournemouth na indrukwekkende optredens tegen Arsenal en Liverpool. Ze hebben nog steeds een grote kans om degradatie te overleven, maar een nederlaag bij Aston Villa zal bloeduitstortingen zijn.

Ze werden ongedaan gemaakt door een trage start van de wedstrijd – Douglas Luiz scoorde binnen zeven minuten – en een gebrek aan concentratie in het laatste kwartier toen Jacob Ramsey en Emi Buendia de zaken voor Villa afrondden.

Maar voor de stukjes ertussen kwam Bournemouth vaak overeen met een Aston Villa-ploeg die omhoog keek in plaats van omlaag. De thuisverdediging moest scherp zijn en maakte enkele cruciale onderscheppingen, terwijl de geweldige redding van Emi Martinez uit een vrije trap van Philip Billing een tijdige herinnering was aan zijn WK-winnende pedigree.

Aston Villa zag er gewoon uit als een gelikter team van hoge kwaliteit en ze straften Bournemouth voor hun fouten. Vooral de verdediging van The Cherries tegen spelhervattingen liet soms te wensen over.

Hoewel de grote resultaten en overwinningen cruciaal zijn – evenals de belangrijkste herinneringen voor fans – is het de wekelijkse sleur van uitstapjes naar bijvoorbeeld Aston Villa of Brentford die een seizoen kunnen maken of breken. Je moet in elk van hen presteren om enige overlevingskans te hebben.

Hoewel de zachte onderbuik van Bournemouth zeker zichtbaar was in Villa Park, lieten ze zien dat ze de kwaliteit hebben om overeind te blijven. Die positieve punten moeten ze nu goed gebruiken.

Charlotte Marsh

Gnonto terug in het team en impact hebben

GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van de overwinning van Leeds tegen Wolves



Wilfried Gnonto werd op de bank gedropt voor de wedstrijden tegen Chelsea en Brighton, maar nadat hij weer in de basis stond, was hij een verschilmaker voor Leeds in hun 4-2 overwinning tegen Wolves. Het was Gnonto die voor Jack Harrison de openingstreffer opzette.

Zijn voorzet maakte de taak van Harrison vrij eenvoudig en het was de derde keer dat de vleugelspeler Wolves in de problemen bracht ondanks het doelpunt dat pas in de zesde minuut van de wedstrijd viel. De international van Italië mag zijn marker isoleren en is een echt wapen voor Leeds.

Die vrijheid is er niet altijd geweest voor Gnonto. Het was zo duidelijk geworden dat het team op hem vertrouwde om ervoor te zorgen dat hij veel aandacht kreeg. Misschien hielpen die twee wedstrijden buiten het team omdat Wolves niet klaar was om met hem om te gaan.

Adam Bate

Wolven moeten zich concentreren op hun eigen fouten

Julen Lopetegui wees op de beslissing om Wolves geen strafschop toe te kennen voor een overtreding van Junio ​​Firpo op Nelson Semedo die zelfs de rechtsback blesseerde en was net zo verbijsterd dat de scheidsrechter het vierde doelpunt van Leeds niet terugdraaide, ondanks dat hem was gevraagd om naar De monitor.

Het trekken aan het shirt aan Adama Traore was duidelijk en met deze frustratie zo snel na het niet toekennen van een penalty voor Nick Pope’s overtreding op Raul Jimenez in Newcastle, heeft Lopetegui waarschijnlijk een eerlijke claim als hij zegt dat de marges tegen zijn kant gaan. .

Het zijn echter hun eigen tekortkomingen in plaats van die van de officials die een grotere zorg zouden moeten zijn voor de Spanjaard. Wolves had genoeg openingen tegen Leeds om iets uit deze wedstrijd te halen, ondanks vier tegengoals aan de andere kant, maar mist nog steeds een voorsprong.

Ze scoorden er twee, een lob van 41 meter en een afgebogen schot, maar het waren de missers die zullen blijven hangen – Raul Jimenez slaagde er niet in het net te vinden vanuit het zestienmetergebied, Pablo Sarabia ging naast met het doel gapend. Het is nu al te lang aan de gang om te verwachten dat het omslaat.

Dergelijke verspilling betekent dat Wolves defensief solide moeten zijn om wedstrijden te winnen – het merendeel van hun overwinningen dit seizoen was 1-0. Maar toen Craig Dawson eenmaal was gewisseld, ontbrak het aan organisatie aan de achterkant. Slecht in beide vakken. Het is een combinatie die degradatie riskeert.

Adam Bate