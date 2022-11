Zak Chelli gegen Lerrone Richards verschoben, nachdem Richards einen „Klopf an den Kopf“ erlitten hat | Box-News

Zak Chellis Kampf gegen Lerrone Richards am Sonntagnachmittag im Alexandra Palace wurde verschoben, nachdem Richards als kampfunfähig eingestuft wurde.

Die britischen Boxer sollten auf der Undercard kämpfen, aber Richards erlitt einen Schlag auf den Kopf und wurde angewiesen, sich aus dem Kampf zurückzuziehen.

SJam Boxing sagte am Sonntagmorgen: „Letzte Nacht wurde Lerrone unwohl und fiel in sein Hotelzimmer. Er fühlte sich beim Wiegen großartig und hatte sich gut rehydriert, daher war der Vorfall für alle eine völlige Überraschung.

„Er erlitt einen Schlag auf den Kopf und bekam eine Gehirnerschütterung. Obwohl er heute Nachmittag persönlich gegen Zak Chelli boxen will, haben wir Lerrone zusammen mit seinem Trainer Dave Coldwell geraten, nicht zu boxen, und er befolgt unseren Rat gemäß den Protokollen und Diskussionen mit dem British Boxing Board of Control.

„BOXXER unterstützt die Entscheidung. Die Gesundheit eines Kämpfers steht immer an erster Stelle. Lerrone wird am Montag zu einem MRT geschickt und wir hoffen, den Kampf so schnell wie möglich neu ansetzen zu können.“

Chelli sollte seinen englischen Titel im Supermittelgewicht gegen Richards verteidigen, der Carlos Gongora in seinem letzten Kampf besiegte.

Der Kampf stand auf der Undercard von Adam Azims Showdown mit Rylan Charlton, wobei die Rechnung auch Mikael Lawal gegen Deion Jumah und Sam Gilley gegen Sean Robinson beinhaltete.

Die Fernsehübertragung beginnt um 15 Uhr Sky Sports Hauptveranstaltung, Sky-Sportarena und Sky-Schaufenster.

Benutzer der Sky Sports upp wird in der Lage sein, alle im Fernsehen übertragenen Kämpfe in Echtzeit mit dem neuen Zuschauerurteil zu bewerten.

Laden Sie die Anwendung herunter jetzt zum mitspielen. Sky Sports Die Gesamtpunktzahl der Zuschauer wird während der Live-Übertragung selbst geteilt.

