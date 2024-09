Zahlreiche Verletzte: Ermittlungen wegen Kindesmisshandlung in Kita

Ein 17 Monate altes Kind soll in einer Kita in Oberfranken misshandelt worden sein. Gegen eine Mitarbeiterin einer Kita in der Marktgemeinde Küps (Landkreis Kronach) werde ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Coburg und die Kriminalpolizei Coburg mit. Den Angaben zufolge erlitt das Kind während der Mittagspause am Montag eine Gehirnerschütterung, mehrere Hämatome an Kopf und Rücken sowie Kratzer. Eine Rechtsmedizinerin Untersuchung des Kindes wurde durchgeführt, das genaue Ergebnis steht jedoch noch aus.

Nachricht Z+ (Abonnementinhalte); Gehalt :

So viel verdient man in Weidhausen b. Coburg

Z+ (Abonnementinhalte); Gehalt :

So viel verdient man in Neustadt b. Coburg

Z+ (Abonnementinhalte); Gehalt :

So viel verdient man in Coburg



© dpa-infocom, dpa:240920-930-238382/1