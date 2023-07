Alberta RCMP sagt, dass Häuser nach einem „großen Tornado“, der Gemeinden im Mountain View County heimgesucht hat, beschädigt wurden, aber das volle Ausmaß der Auswirkungen ist nicht sofort bekannt.

Der Tornado führte dazu, dass am Samstagnachmittag ein Alberta-Notfallalarm ausgegeben wurde, der Didsbury, Olds und Carstairs betraf. Um 14:45 Uhr wurde dieser Alarm aufgehoben.

RCMP hatte den Medien zunächst mitgeteilt, dass in der Gegend Verletzte gemeldet worden seien, doch in einer zweiten Pressemitteilung um 16:15 Uhr sagte RCMP: „Der jüngste Bericht vom Boden im RCMP-Abteilungsgebiet Didsbury besagt, dass zahlreiche Häuser beschädigt wurden.“

Allerdings scheint es zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass jemand verletzt wurde.“

ANSEHEN | Von der Autobahn aus wurde ein Tornado im Zentrum von Alberta gesehen Familie entdeckt Tornado im Zentrum von Alberta Deborah Bradbury-Dawe, die dieses Video mit CBC News geteilt hat, sagte, ihre Familie sei auf dem Weg von Calgary nach Edmonton gewesen, als sie wegen des Tornados in der Nähe von Carstairs, Alta, anhalten musste.

Cheryl Beck, eine Bewohnerin von Carstairs, aß gerade in der nahegelegenen Stadt Olds zu Mittag, als der Notfallalarm der Provinz eintraf. Sie ging sofort und machte sich auf den Heimweg, aber als sie sah, wo sich der Tornado befand, gingen sie und ihre Freundin nach Westen, um ihm auszuweichen der Schaden.

Auf dem Heimweg stieß sie etwa einen Kilometer nördlich von Carstairs auf weitreichende Schäden.

„Ich dachte nur, dass die Bäume, die umgestürzt waren, riesig waren und aussahen, als hätte jemand sie wie Streichhölzer zerschlagen … Es wurden Ballen umgeworfen, Fahrzeuge, wie umgestürzte landwirtschaftliche Fahrzeuge, und offensichtlich wurde das Haus nur schwer beschädigt.“

„Es war wirklich verheerend.“

RCMP-Sprecherin Gina Slaney sagte, man sei derzeit nicht sicher, wie viele Häuser beschädigt worden seien, aber mindestens zwei Häuser seien schwer beschädigt worden.

Am 1. Juli 2023 hinterließ ein Tornado im Mountain View County, Alta., eine Schneise der Zerstörung. (Eingereicht von Cheryl Beck Studios in Carstairs)

In einer am Samstag per E-Mail verschickten Erklärung bestätigte Alberta Health Services, dass Rettungskräfte vor Ort in der Nähe der Stadt Didsbury sind, wo der Tornado kürzlich gelandet ist.

Sie mussten jedoch keine Patienten transportieren und sagten, das Krankenhaus sei nicht beschädigt worden.