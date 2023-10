Acapulco. Nach dem verheerenden Hurrikan „Otis“ an der mexikanischen Pazifikküste ist die Zahl der Todesopfer auf 39 gestiegen. „Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von 39 Toten aus – 29 Männer und zehn Frauen“, sagte Sicherheitsministerin Rosa Icela Rodríguez am Samstag in einer Videobotschaft mit Präsident Andrés Manuel López Obrador. Die meisten Opfer sind wahrscheinlich ertrunken. Zuvor hatte die Regierung die Zahl der Todesopfer auf 27 geschätzt.

„Otis“ traf in der Nacht zum Mittwoch als Hurrikan der höchsten Stufe 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von fast 270 Stundenkilometern und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern auf die Küste. In nur zwölf Stunden hatte er sich von einem Tropensturm zu einem gefährlichen Hurrikan entwickelt. Dann verlor es über Land an Stärke und löste sich schließlich auf.

