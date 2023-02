Zwei weitere Leichen seien aus den Trümmern eines Wohnblocks geborgen worden, sagte der Bürgermeister

Bei einem ukrainischen Artillerieangriff auf die russische Stadt Donezk am Samstag sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens drei Menschen getötet worden.

Bürgermeister Aleksey Kulemzin schrieb am Sonntag auf Telegram, dass bei der Räumung der Trümmer eines Wohnblocks im nördlichen Kiewer Bezirk die Leiche einer 30-jährigen Frau gefunden wurde. Zwei Stunden später sagte er, dass eine weitere Leiche aus den Trümmern freigelegt worden sei, beschrieb den Verstorbenen als Mann, gab aber keine weiteren Details an.

Das Ministerium für Notfälle der Volksrepublik Donezk (DVR) bestätigte die Informationen und fügte hinzu, dass die Rettungsaktionen noch im Gange seien.

Einen Tag zuvor gab Kulemzin an, dass die Leiche eines 36-jährigen Mannes aus den Trümmern geborgen wurde, und stellte fest, dass vorläufigen Daten zufolge bis zu fünf Personen unter den Trümmern stecken könnten.









Dies geschah, nachdem der Bürgermeister sagte, dass 155-mm-Patronen und zehn Raketen auf die Stadt abgefeuert wurden. Kulemzin sagte, Projektile seien auf mehreren Straßen gelandet, hätten neben anderen Gebäuden einen vierstöckigen Wohnblock getroffen und das Dach zerstört.

Die DVR und die LVR sind zusammen mit zwei anderen ehemaligen ukrainischen Regionen nach Referenden im vergangenen Jahr Russland beigetreten.

Die Stadt Donezk wird seit 2014 ununterbrochen von ukrainischen Streitkräften beschossen, als die DVR und die benachbarte Volksrepublik Lugansk sich weigerten, den vom Westen unterstützten Putsch in Kiew anzuerkennen. Die Angriffe verschärften sich, nachdem Russland im Februar 2022 seine Militäroperation in der Ukraine gestartet hatte.

Im Januar berichtete das Joint Center for Control and Coordination (JCCC), das die Angriffe auf die beiden Donbass-Regionen überwacht, dass seit Ausbruch der groß angelegten Feindseligkeiten allein in der DVR mehr als 4.000 Zivilisten bei den Angriffen in Kiew getötet wurden. Die JCCC hat die Zahl der Todesopfer für die LPR für denselben Zeitraum auf 169 Zivilisten beziffert.