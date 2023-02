CNN

Een politieagent uit Shreveport, Louisiana, is donderdag gearresteerd op beschuldiging van moord door nalatigheid bij de dodelijke schietpartij eerder deze maand op Alonzo Bagley, een ongewapende zwarte man, zei de staatspolitie van Louisiana.

Agent Alexander Tyler verscheen voor het eerst in de rechtbank, waar een rechercheur van de Louisiana State Police de rechter vertelde dat beelden van de lichaamscamera laten zien dat Bagley’s handen omhoog waren in de fractie van een seconde nadat het schot was afgevuurd. Onderzoekers zeiden dat er geen wapen werd gevonden op Bagley.

De agent erkende in de rechtbank dat het zicht van de lichaamscamera wordt belemmerd door de manier waarop de agent wordt gedraaid op het moment dat het schot wordt afgevuurd.

De advocaat van Tyler, Dhu Thompson, zei dat hij hoopt dat de beelden van de bodycam “grondig worden bekeken en dat er een beslissing wordt genomen op basis van feiten en bewijzen”.

“Agenten worden dagelijks geconfronteerd met dergelijke gevaarlijke situaties en soms moeten ze in een fractie van een seconde beslissingen nemen wanneer ze zich in een mogelijk levensbedreigende situatie bevinden”, zei Thompson.

“Het enkele feit dat de rechercheur in de rechtbank een argument aanvoert dat hij ongewapend was, betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij geen bedreiging vormt voor de officier.”

De familie van Bagley kreeg donderdagochtend de politievideo van de schietpartij te zien, aldus een van hun advocaten.

Xavier Sudds, de broer van broer Bagley, vertelde CNN wat hij op de politievideo zag, minder dan een uur nadat hij deze voor het eerst had gezien.

Sudds zei dat de “handen omhoog” van zijn broer waren op het moment van de schietpartij – hoewel het moeilijk te zien is aan de video die donderdag is vrijgegeven – en dat Bagley zei: “Oh god, je hebt me neergeschoten.”

“Hij was op geen enkele manier bedreigend”, zei Sudds over zijn broer.

De 43-jarige Bagley werd volgens de politie op 3 februari vermoord nadat agenten hadden gereageerd op een oproep tot huiselijk geweld in een appartementencomplex. Toen de politie arriveerde, sprong Bagley van het balkon van een appartement en vluchtte, en na een korte achtervolging te voet schoot een officier Bagley dodelijk neer – die later ongewapend bleek te zijn, zei de staatspolitie.

De rechercheur van de staatspolitie vertelde de rechtbank donderdag dat Tyler zijn wapen had tijdens de achtervolging, terwijl de andere officier zijn wapen in zijn holster had toen Bagley van het balkon sprong.

Op donderdagmiddag hield Ronald Haley, een advocaat van de familie, een persconferentie met gemeenschapsactivisten en familieleden van Bagley. Haley prees de snelle arrestatie van de agent en het vrijgeven van de video.

Haley zei dat Tyler 66 seconden had nadat Bagley was gevlucht om niet-dodelijke actie te ondernemen.

“Er vindt een korte vlucht plaats, maar vliegen is geen doodvonnis”, zei Haley. “Vluchten betekent niet schieten om te doden. Vlucht betekent niet rechter, jury en beul en dat is hier gebeurd.”

Sudds zei tegen verslaggevers: ‘Ik wil dat de dood van Alonzo uiteindelijk iets betekent. En ik weet dat het zal gebeuren en ik waardeer ieders condoleances en gebeden, maar niets van dat alles is te vergelijken met de pijn die ik voel, de pijn die mijn moeder voelt… Dat zal nog een tijdje blijven hangen, heel lang.”

Na de schietpartij zei de politiechef van Shreveport, Wayne Smith, dat zijn “hart bloedde” en dat de afdeling “ons uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt”. Hij drong er bij de gemeenschap op aan “geduldig te blijven”.

Bagley’s dood door schietpartij vond plaats ongeveer een maand nadat Tire Nichols, een 29-jarige zwarte man, dodelijk werd geslagen door agenten uit Memphis tijdens een verkeerscontrole die een nationaal gesprek op gang bracht over het gebruik van geweld door de politie tegen gekleurde mensen, met name zwarte Amerikanen.

Bagley had eerder de politie aangeklaagd wegens buitensporig geweld, volgens een rechtszaak verkregen door CNN.

Tyler, bij de politie sinds mei 2021, was met betaald administratief verlof terwijl de staatspolitie het incident onderzocht, waaronder het bekijken van de op het lichaam gedragen camera van de officier.

Zijn arrestatie was gebaseerd op de bevindingen van de onderzoekers en werd gecoördineerd met het Caddo Parish District Attorney’s Office, volgens een politieverklaring.

Tyler’s obligatie was vastgesteld op $ 25.000; zijn volgende rechtszaak is 3 april. Vóór de arrestatie weigerde Tyler commentaar te geven aan CNN over het incident.

Bagley’s begrafenis is zaterdag.

Uit documenten blijkt dat Bagley een eerdere confrontatie had met de politie van Shreveport, jaren voordat hij werd vermoord.

Twaalf maanden nadat de politie van Shreveport Bagley zou hebben aangevallen tijdens een arrestatie in januari 2018, spande hij een federale rechtszaak aan tegen de afdeling.

Bagley vereiste “behandeling van een gebroken occipitale orbitale oogkasbotten, kneuzingen aan het hoofd en gezicht, en een aantal van zijn uitgeslagen boventanden”, zegt het pak.

Tijdens het incident in 2018 reageerden agenten op een huiselijk geschil tussen Alonzo en zijn vrouw, aldus de klacht.

Bagley werd erin gestopt handboeien die “te strak om hem waren geplaatst” en hij “manoeuvreerde zijn handen naar de voorkant van zijn lichaam vanwege de pijn en het ongemak van het achter zijn rug geboeid zijn in het achterste passagiersgedeelte van een patrouillewagen van de SPD (Shreveport Police Department), ‘ zei het pak.

Volgens de rechtszaak probeerde Bagley “niet te ontsnappen en probeerde hij niet te ontsnappen, maar herschikte hij zichzelf alleen uit de pijnlijke positie waarin hij zich bevond.”

Een politieagent opende toen de deur en “bracht krachtige en verschillende vuistslagen uit op het hoofd en gezicht” en een tweede officier stopte de aanval niet, zegt het pak. Bagley was de hele tijd geboeid en bood geen weerstand, zegt de rechtszaak.

In reactie op de klacht zei de stad dat een van haar agenten de deur van de patrouillewagen opendeed, maar Bagley assisteerde omdat hij “probeerde zichzelf te wurgen of te stikken met de veiligheidsgordel”.

De stad vervolgde met te zeggen dat de officier Bagley’s “hoofd- en gezichtsgebied had geraakt toen eiser (Bagley) zijn hoofd met zijn armen bedekte en officier Kolb verhinderde de veiligheidsgordel te verwijderen en eiser uit het voertuig te halen.”

Het is onduidelijk wat de resolutie over de rechtszaak was.

Een advocaat die Bagley in de zaak vertegenwoordigde, belde CNN niet terug om commentaar te vragen.

Bagley werd beschuldigd van huiselijk geweld en verzet tegen een officier die verband hield met het incident. De aanklacht wegens huiselijk geweld werd afgewezen en hij pleitte in februari 2018 schuldig aan de aanklacht van verzet tegen een officier, volgens rechtbankverslagen.

CNN heeft de politie om commentaar gevraagd en een verzoek tot openbaarheid ingediend bij de stad om meer te weten te komen over het incident in 2018.

Tyler was niet bij de afdeling toen het incident in 2018 plaatsvond.

De familie van Bagley heeft Tyler aangeklaagd en eist meer dan $ 10 miljoen aan schadevergoeding, volgens een rechtszaak die is aangespannen bij de federale rechtbank. De rechtszaak beweert dat het kantoor de rechten van het vierde amendement van Alonzo Bagley heeft geschonden.

De staatspolitie van Louisiana zegt dat de zaak nog in onderzoek is.