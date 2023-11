Za.1-Geheimplan met Yvonne Woelke goed gescheiden

Peter Klein en Yvonne Woelke sluiten elkaar uit.Afbeelding: Instagram/Yvonne Woelke

TV

Das Ehe-Aus von Iris en Peter Klein zorgden voor de ondergang en Monate die Schlagzeilen. Na 20 jaar zijn wij samen met jullie beiden. Voraus gegaan waren Fremdgehvorwürfe von Iris, die behauptetetete, dass er sie mit Dschungelbegleiterin Yvonne Woelke was geworden. Ze vochten hiertegen bij elke misdaad. Peter laat ruimte voor een heel leven, blij dat Yvonne in haar leven mag leven. Er staat nog steeds een roos tussen Iris en ihrem Noch-Ehemann.

Wij hebben altijd pittige foto’s en opmerkingen die ook beschikbaar zijn. We zitten samen met Iris en Peter in de container van „Promi Big Brother“. Die Katzenberger-Mutter werd overrompeld als kandidaat in de eerste Live-Show. Der 56-Jährige zei deutlich, er von der Aktion hält. Weiter weiter darüber spekuliert, oh noch Yvonne dazustoßen könnte. Er zal bekend worden wie er achter het mogelijke geheime plan zit.

Wie is er verliefd op Yvonne bij „Promi BB“

Op 20 november is het team van “Promi Big Brother” van start gegaan. Niet voor de start werd onthuld, maar met Peter en Yvonne als kandidaat. Schließlich wurde Iris in de Sendung-holt. De Ex-Dschungelbegleiterin scharniergen werden gemaakt in de Live-Sendung en met „Promi Big Brother – The Late Night Show“ als gast, of ter ondersteuning van Peter. Ob es bei diesen Auftritten bleibt, oorlogsbisher onduidelijk. De „Bild“-rapporten zijn onderworpen aan productievereisten, dass Sat.1 Yvonne Vergangen Wen een Angebot gemacht hätte.

Dit is de man die in het format holten wollig is. Yvonne zegt dat het abgelehnt haben is. De Zeitung kon frontierte de 42-Jährige damit. Dat staat er: „Für mi hätte eine Aussprache mit Iris gehabt keinen Platz.“ En meer: ​​“Genauso wie Peter heeft en ik heb geen interesse, dus etwas intimes live im Fernsehen zu discutieren. Om deze reden heb ik mezelf moeten ervaren, mezelf moeten ervaren.“

Dat is de boodschap van de afzender zelf

Dit is wat het betekent: „Ik ben meer dan tevreden met de Clown van de Natie als het om decoratie gaat. Bovendien, als de situatie oneerlijk zou zijn tegenover anderen, zou het zonde zijn om een ​​’Kleine Show‘ te hebben.“ Yvonne beton, daarom is ze zo gefrustreerd en gefrustreerd:

„Ik heb een lange ervaring, omdat het leven zelf interessant is en ik gelukkig ben, dat zijn de ogen van Peter. Toch denk ik vanwege de veiligheid nu, vanwege het werk, dat het meer op Iris lijkt en merk dat wel Het is onmogelijk dat Meinungen der Menschen komt.“

Uiteindelijk wordt duidelijk dat ze verschillend en concreet zijn als je naar het laatste paar kijkt: „Beide oplossingen zijn duidelijk, ook al zijn ze niet duidelijk. Als ze felgekleurd zijn, is geen van beide gesprekken beter, maar tegelijkertijd keer is er geen ernst eendagsvliegen, privé Aussprache bereit.“

De opmerkingen van de afzender zijn gebaseerd op de opmerkingen en commentaren van het „Bild“: „Yvonne Woelke was te gast bij ‚Promi Big Brother‘ en was live aanwezig voor een bijzondere ervaring. Big Brother kan communiceren, wij kunnen de inhoud van de container zien. Al het andere blijft een mysterie.“