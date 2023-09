Fußgänger gehen am 5. September 2020 in Peking, China, an einem Pizza Hut-Restaurant und einem KFC-Restaurant vorbei, die beide von Yum China betrieben werden.

PEKING – Lecker China gibt mehr für Technologie aus, eine Investition, die es ihm ermöglicht, mehr Geschäfte zu eröffnen, ohne mehr Personal einstellen zu müssen, sagte CEO Joey Wat am Freitag in einem Interview mit CNBC.

Yum China betreibt in China unter anderem KFC- und Pizza Hut-Filialen. Seine in den USA notierten Aktien stiegen am Donnerstag um 5,45 %, nachdem das Unternehmen sein Nettoziel für neue Filialen für das Jahr um 300 erhöhte – und plant, in den nächsten drei Jahren 3 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzuzahlen.

„Von 2016 bis heute haben wir die Anzahl unserer Filialen um etwa 80 % erhöht. Unsere Mitarbeiterzahl blieb jedoch fast unverändert (rund) 430.000 Menschen“, sagte Wat per Videokonferenz.

Mit der Technologie könne das Personal dazu befördert werden, mehrere Filialen zu leiten und die Eröffnung neuer Standorte zu unterstützen, sagte sie.

Yum China gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen plant, in den nächsten drei Jahren 3,5 bis 5 Milliarden US-Dollar zu investieren, um sein Filialnetz auszubauen, seine Lieferkette zu verbessern und seine digitalen Fähigkeiten zu steigern. Allein in diesem Jahr will das Unternehmen etwa 700 bis 900 Millionen US-Dollar ausgeben.