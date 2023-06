Colleen Ballinger singt ihre Seite der Geschichte.

Die YouTuberin, die vor allem für ihr unbeholfenes Alter Ego Miranda Sings bekannt ist, wies am 28. Juni in einem Musik-Vlog die Anschuldigungen zurück, sie habe minderjährige Fans gepflegt und unangemessene Beziehungen zu ihnen aufgebaut. Während er auf einer Ukulele klimperte, verglich Ballinger die Anschuldigungen mit einem „giftigen Klatschzug“, der auf „ Manipulationsstation“, während der Rest des Internets „mich an die Gleise fesselt und mich wegen meiner Vergangenheit belästigt.“

„Manche Leute sagen Dinge über mich, die einfach nicht wahr sind“, sagte sie mit singender Stimme. „Obwohl mein Team mir dringend geraten hat, nicht zu sagen, was ich sagen werde, wurde mir klar, dass sie nie gesagt haben, dass ich das nicht sagen darf singen über das, was ich sagen möchte.

Die 36-jährige Ballinger erklärte weiter, wie sie zu Beginn ihrer Karriere ihren Fans immer gesagt habe, sie sollen „mit allen beste Freunde sein“, aber „nicht verstanden, dass es dort vielleicht einige Grenzen geben sollte.“

Infolgedessen, so die Hasser ziehen sich zurück Star, es gab „Zeiten in den DMs, in denen ich zu viele Details aus meinem Leben preisgab – was wirklich seltsam von mir war – und das habe ich seit Jahren nicht mehr getan, weil ich mein Verhalten geändert und Verantwortung übernommen habe.“