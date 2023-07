Familie und Freunde trauern um den Verlust des YouTubers Annabelle Schinken.

Die Content-Erstellerin, die nach dem Start ihres Lifestyle-Kanals im Jahr 2014 eine beachtliche Fangemeinde erlangte, starb am 15. Juli, wie ihre Familie bestätigte. Sie war 22.

Annabelles Schwestern Amelia Und Alexandria In den sozialen Medien teilte Alexandria ihre emotionalen Ehrungen mit, wobei Alexandria sagte, dass es „niemals Worte dafür geben wird, wie untröstlich meine Familie und ich sind“.

„Annabelle war so ein Licht für die Welt“, schrieb sie am 17. Juli in einem Instagram-Post mit einem Foto der beiden. „Eine Zündkerze. Wenn Sie Annabelle kannten, liebten Sie sie und liebten es, mit ihr zusammen zu sein. Sie liebte auch andere so sehr. Bitte schließen Sie meine Familie in Ihre Gebete ein.“

In ihrer Notiz erklärte Amelia, dass die Familie immer noch versuche, den verheerenden Verlust zu verarbeiten.

„Du hättest nie gedacht, dass dir so etwas passieren würde oder könnte, bis es passiert“, schrieb sie am 17. Juli auf Instagram. „Annabelle war so eine gute Schwester für Alexandria und mich. Sie war großartig, sie ist an so viele Orte gegangen.“ Ich habe so viele Dinge gesehen und getan. Sie war so süß, so hübsch, mit den blauesten Augen aller Zeiten, sie war immer glücklich und erhellte jedes Zimmer.“