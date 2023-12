YouTuber veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf voor het neerstorten van een vliegtuig om een ​​sponsorovereenkomst te krijgen

Een YouTuber die opzettelijk zijn vliegtuig neerhaalde om het aantal videoweergaven te vergroten als onderdeel van een sponsorovereenkomst, werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens het ‘opzettelijk vernietigen’ van het wrak, zeiden federale aanklagers maandag in een persbericht.

Trevor Jacob, 30, uit Lompoc, Californië, heeft dit jaar schuldig gepleit aan één aanklacht wegens vernieling en verhulling met de bedoeling een federaal onderzoek te belemmeren.

Aanklagers zeiden dat Jacob in de nasleep van de crash, die plaatsvond in november 2021, loog tegen onderzoekers en een veiligheidsinspecteur van de Federal Aviation Administration.

De Amerikaanse snowboarder Trevor Jacob op de Olympische Winterspelen van 2014 in Rusland. Andy Wong / AP-bestand

Jacob, die 143.000 abonnees heeft op YouTube, had in december 2021 een 13 minuten durende video met de titel ‘I Crashed My Airplane’ gepost, die 2,9 miljoen keer bekeken werd voordat deze privé werd gemaakt. De video – die Jacob heeft gemaakt met behulp van verschillende videocamera’s die op verschillende delen van het vliegtuig zijn gemonteerd, evenals een videocamera en een selfiestick – laat zien hoe hij opstijgt vanaf Lompoc City Airport voordat hij ongeveer 35 minuten na vertrek uit zijn Taylorcraft BL-65 wordt geworpen. .

Volgens het persbericht had hij er aanvankelijk mee ingestemd om de locatie en video’s van de crash aan onderzoekers van de National Transportation Safety Board te verstrekken, maar loog later over het niet weten van de locatie van het neergestorte vliegtuig. Vervolgens werd ontdekt dat hij het wrak per helikopter had verplaatst voordat hij het in stukken sneed en de overblijfselen vernielde.

Het rapport over vliegtuigongevallen dat Jacob indiende, gaf ook ten onrechte aan dat hij uit de lucht was geschoten omdat zijn vliegtuig stroom verloor, en hij had ten onrechte aan een luchtvaartveiligheidsinspecteur van de FAA verteld dat hij het vliegtuig had gedumpt omdat de motor was uitgevallen en hij geen veilige plek kon vinden om te landen.

“Het lijkt erop dat (Jacob) een uitzonderlijk slecht beoordelingsvermogen heeft gehanteerd bij het plegen van dit misdrijf”, zeiden aanklagers in een veroordelingsmemorandum dat door het ministerie van Justitie werd aangehaald. Jacob “pleegde dit misdrijf hoogstwaarschijnlijk om sociale media en nieuwsaandacht voor zichzelf te genereren en om financieel gewin te verkrijgen. Niettemin kan dit soort ‘waaghalsgedrag’ niet worden getolereerd.”

Volgens de pleidooiovereenkomst was Jacob van plan de video te gebruiken voor een sponsorovereenkomst met een niet bij naam genoemd bedrijf dat portemonnees maakte. Het Amerikaanse advocatenkantoor voor Centraal-Californië zei maandag dat “Jacob van plan was geld te verdienen via de video.”

In een persbericht eerder dit jaar zei het Amerikaanse advocatenkantoor dat de FAA de vliegbrevet van Jacob in april 2022 had ingetrokken.

Assistent-advocaat van de VS Dominique Caamano, die de zaak vervolgde, zei dat een stunt als die van Jacob het risico liep nog veel meer schade aan te richten.

“Dit is een unieke omstandigheid omdat iemand een vliegtuig heeft neergestort voor views, maar het idee om stunts te doen voor views of voor merkinhoud is zeker niet uniek”, vertelde Caamano aan NBC News. “En dus is de boodschap hier: als je iets tegen de wet gaat doen, zal dat consequenties hebben.”

In een verklaring van zijn advocaat zei Jacob dat “deze ervaring zo nederig is.” Hij bedankte de Amerikaanse districtsrechter John F. Walter, zijn advocaat en zijn ‘ondersteuningssysteem’.

‘Ik heb meer over mezelf geleerd dan in mijn hele vorige leven bij elkaar’, zei hij. “Ik heb van mijn fouten geleerd en kijk ernaar uit om een ​​bijdragend lid van de samenleving te zijn en een mentor voor de jeugd. … Ik ben opgewonden om mijn positieve groei als persoon voort te zetten tijdens mijn gevangenisstraf van zes maanden.’