YouTube verlicht godslastering. In een update deze week van zijn beleid ten aanzien van advertentievriendelijke inhoud, zei het bedrijf dat eigendom is van Google dat makers een beetje vrijer kunnen zijn met hun onbenullige monden en toch inkomsten kunnen genereren met hun video’s.

In november heeft YouTube zijn richtlijnen voor godslastering geüpdatet om alle vloekwoorden op één hoop te gooien, of je nu “shit” zei of een f-bom liet vallen.

Als er grof taalgebruik in de eerste zeven seconden verscheen of “consequent” werd geuit volgens de regels, kan je video worden gedemonetiseerd. (Ook grof taalgebruik in je thumbnails of titelkaarten kan je de das omdoen.)

Maar in een video-uitleg dinsdag zei Conor Kavanagh, hoofd van het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten, dat het bedrijf feedback had gekregen dat de regels te streng waren.

“Bij het bekijken van onze eigen handhavingsgegevens, ontdekten we dat het godslasteringsbeleid resulteerde in een striktere aanpak dan we van plan waren”, zei Kavanagh. Nu, voegde hij eraan toe, zal niet alle grove taal hetzelfde worden behandeld.

“Gematigde” godslastering – woorden als “bitch”, “douchebag”, “klootzak” en “shit”, volgens Kavanaugh – zullen je niet demonetiseren.

De meeste godslastering die wordt gebruikt in vooraf opgenomen muziek of stand-up video-inhoud is ook veilig.

Als je ondeugende tekst in je thumbnail of titel plaatst, wordt je video niet automatisch geblokkeerd voor advertentie-inkomsten, hoewel het dit wel kan beperken.

Een clip met scheldwoorden die na de eerste zeven seconden verschijnen, ongeacht hoe ernstig, kan nog steeds advertentie-inkomsten opleveren, tenzij ze “herhaaldelijk in de video” worden gebruikt, legt Kavanagh uit.

Gecensureerde godslastering en milde vloeken zoals ‘hell’ of ‘damn’ in de titel, thumbnail of video zijn prima, maar ‘fuck’ wordt nog steeds als onvriendelijk beschouwd voor adverteerders.

Alle YouTube-video’s die demonetiseringsstickers hebben ontvangen, worden deze week opnieuw beoordeeld, meldde Gizmodo.

De beleidswijziging verwijst niet naar haatdragende of denigrerende taal, zei YouTube, die nog steeds “niet geschikt is voor advertenties”.