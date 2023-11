YouTube testet generative KI-Funktionen, darunter eine Zusammenfassung von Kommentaren und ein Konversationstool

Bildnachweis: Alexander Schatow / Unsplash

YouTube wird beginnen, mit neuen generativen KI-Funktionen zu experimentieren, gab das Unternehmen heute bekannt. Als Teil des Premium-Pakets, das zahlenden Abonnenten zur Verfügung steht, können YouTube-Nutzer ein neues Konversationstool ausprobieren, das mithilfe von KI Fragen zu YouTube-Inhalten beantwortet und Empfehlungen abgibt, sowie eine neue Funktion ausprobieren, die Themen in den YouTube-Inhalten zusammenfasst Kommentare zu einem Video.

Beide Funktionen werden über den YouTube-Hub für neue Experimente, youtube.com/new, auf Opt-in-Basis verfügbar gemacht. Das Konversationstool wird in den nächsten Wochen verfügbar sein, während das Themenzusammenfassungstool nur mit einer kleinen Gruppe von Benutzern getestet wird, die sich über die Website für das Experiment anmelden.

YouTube erklärt, dass die Antworten des herkömmlichen Tools durch große Sprachmodelle generiert werden, die auf Informationen von YouTube und dem Web zurückgreifen und den Zuschauern helfen sollen, „tiefer in die Inhalte einzutauchen“, die sie gerade ansehen. Teilnehmer können beispielsweise Fragen zu dem Video stellen, das sie gerade ansehen, oder nach anderen Dingen fragen, die dem Video ähneln, indem sie Aktionen wie „Ähnliche Inhalte empfehlen“ ausführen. Diese Gespräche mit der KI können während des Streamings des Videos stattfinden, um die Wiedergabe nicht zu unterbrechen.

Die Funktion wird zunächst nur in den USA und auf Android-Geräten über eine neue „Fragen“-Option auf der Wiedergabeseite des Videos angeboten. YouTube Premium-Mitglieder können sich ab heute für diesen Test anmelden, er wird jedoch noch nicht in jedem YouTube-Video angezeigt. Das Tool wird derzeit mit einer ausgewählten Gruppe von Nutzern getestet, wird aber in den kommenden Wochen als Opt-In für YouTube Premium-Mitglieder verfügbar sein.

Die Kommentarzusammenfassung wiederum nutzt generative KI, um die Diskussionsthemen in großen Kommentarabschnitten unter einem Video zu organisieren und zusammenzufassen, damit die Zuschauer nachholen können, was die Leute gesagt haben. YouTube ist davon überzeugt, dass diese Funktion auch für YouTuber nützlich sein könnte, damit sie erfahren, worüber die Abonnenten ihres Kanals sprechen, ohne alle Kommentare einzeln durchlesen zu müssen. Dies könnte ihnen auch dabei helfen, sich anhand von Kommentarthemen für neue Videos inspirieren zu lassen, schlägt YouTube vor. Wenn Ersteller außerdem Kommentarthemen entfernen möchten, können sie alle Kommentare löschen, die unter bestimmten Themen erscheinen.

Die Themen werden nur auf der Grundlage veröffentlichter Kommentare zusammengefasst, nicht auf der Grundlage von zur Überprüfung vorgesehenen Kommentaren oder solchen, die blockierte Wörter enthalten oder von blockierten Benutzern stammen, wie YouTube außerdem feststellt.

Dieses Experiment, das derzeit mit einer kleinen Anzahl von Videos läuft, wird vorerst nur auf Englisch verfügbar sein.

Laut YouTube werden die Tests in den nächsten Wochen und Monaten fortgesetzt, während das Unternehmen Feedback dazu sammelt, wie Verbraucher die neuen Funktionen nutzen.

Google hat in seiner gesamten Produktlinie mit KI experimentiert, von der Suche über Workspace bis hin zu Verbraucher-Apps wie Fotos und Assistant und mehr. Speziell auf YouTube hat das Unternehmen auch mit KI-gestützten Anzeigen experimentiert, die es Marken ermöglichen, auf kulturelle Momente zu zielen, und hat eine Reihe von auf YouTuber ausgerichteten KI-Funktionen eingeführt, darunter Tools zum Auffinden von Musik für Videos, KI-gestützte Synchronisierung und „ Dream Screen“, eine generative KI-Funktion, mit der Sie ein Hintergrundbild oder Video für YouTube Shorts erstellen können. YouTube Music hat kürzlich auch KI-generierte Playlists eingeführt. Und YouTube hatte zuvor mit KI-generierten Videozusammenfassungen und Quizfragen zu Lehrvideos experimentiert.

„Diese Funktionen sind experimentell und wir machen sie möglicherweise nicht immer richtig. Deshalb fangen wir klein mit begrenzter Verfügbarkeit an und sammeln Feedback“, so YouTube in seiner Ankündigung. Das Unternehmen sagte, dass Benutzer Feedback direkt in den Tools selbst abgeben können.