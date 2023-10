EU-Kommissar Thierry Breton schickte einen Brief an Alphabet-CEO Sundar Pichai Er erinnerte ihn an die Verpflichtungen des Unternehmens gemäß dem Digital Services Act (DSA) der EU als große Online-Plattform, um zu verhindern, dass illegale Inhalte und Desinformationen über den Krieg Israels mit der Hamas auf YouTube geteilt werden.

„Nach den Terroranschlägen der Hamas gegen Israel erleben wir in der EU eine Welle illegaler Inhalte und Desinformationen, die über bestimmte Plattformen verbreitet werden“, schrieb Breton. Er fügte hinzu, dass YouTube verpflichtet sei, Kinder und Jugendliche in der EU vor gewalttätigen Inhalten auf der Plattform zu schützen, umgehend auf Hinweise der EU reagieren und über „verhältnismäßige und wirksame Abhilfemaßnahmen“ verfügen müssen, um Risiken durch Desinformation entgegenzuwirken .

In einer Stellungnahme dazu Der RandYouTube-Sprecherin Ivy Choi sagte: „Nach den verheerenden Angriffen in Israel und dem eskalierten Konflikt, der derzeit in Israel und Gaza herrscht, haben wir Zehntausende schädlicher Videos entfernt und Hunderte Kanäle gekündigt.“ Gleichzeitig versorgen unsere Systeme die Menschen weiterhin mit hochwertigen Nachrichten und Informationen. Unsere Teams arbeiten rund um die Uhr an der Überwachung auf schädliches Filmmaterial und bleiben wachsam, um bei Bedarf schnell Maßnahmen für alle Arten von Inhalten, einschließlich Kurzfilmen und Livestreams, ergreifen zu können.“

In seinem Brief ging Breton auch auf „einen zweiten Bereich dringender Sorge“ ein: Desinformation bei Wahlen. „Ich lade Sie ein, mein Team über die Einzelheiten der Maßnahmen zu informieren, die Sie ergriffen haben, um etwaige Deepfakes einzudämmen, auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in Polen, den Niederlanden, Litauen, Belgien, Kroatien, Rumänien und Österreich sowie die Wahlen zum Europäischen Parlament “, sagte Breton.

Breton forderte YouTube auf, relevante Informationen proaktiv an die EU zu melden, wies jedoch darauf hin, dass sein Team Anfragen zu „einer Reihe von Themen senden werde, um die DSA-Konformität sicherzustellen“.