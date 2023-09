Auf eine Anfrage, wie lange die Aussetzung dauern würde, antwortete die Sprecherin nicht.

Herr Brand hat am Freitag einen Clip auf seinem Kanal gepostet, in dem er die von ihm als „schwerwiegend kriminell“ bezeichneten Vorwürfe zurückweist. Diese Erklärung wurde am Tag vor den Londoner Zeitungen „The Times of London“ und „Sunday Times“ veröffentlicht, und Dispatches, eine Fernsehsendung, veröffentlichte ihre gemeinsame Untersuchung, in der vier Frauen Herrn Brand sexuelle Übergriffe vorwarfen, darunter eine Anklage wegen Vergewaltigung.

Mr. Brand war einst ein Fernseh- und Radiostar in Großbritannien und veröffentlichte 2007 einen Memoiren-Bestseller. Er hatte eine kurze Hollywood-Karriere, zu der auch eine Rolle in der Liebeskomödie „Forgetting Sarah Marshall“ aus dem Jahr 2008 gehörte, doch in letzter Zeit hat er sich darauf konzentriert, Online-Videos zu drehen, Wellness-Events zu veranstalten und Comedy-Shows zu touren.

Während Mr. Brands frühere Stand-up-Auftritte einen weitgehend linken Fokus hatten, das britische Establishment aufspießten und sich auf Themen wie soziale Ungleichheit konzentrierten, hat er sich kürzlich neu erfunden und konzentriert sich auf konservative Gesprächsthemen, die sich oft an ein amerikanisches Publikum zu richten scheinen. In aktuellen Videos auf YouTube spricht Herr Brand über seine Skepsis gegenüber Covid-19-Impfstoffen und analysiert seine eigenen Auftritte bei Fox News.

Herr Brand moderiert auch eine Sendung auf Rumble, einem Social-Media-Netzwerk, das mit konservativen Stimmen in Verbindung gebracht wird, zu einer geplanten Sendung am Montag erschien er jedoch nicht.