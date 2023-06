New York

YouTube gab am Montag bekannt, dass es ein Video entfernt hat, in dem der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. von Podcast-Moderator Jordan Peterson interviewt wird, weil er gegen seine Richtlinie zum Verbot von Fehlinformationen über Impfstoffe verstoßen hat.

Ein YouTube-Sprecher sagte gegenüber CNN, dass die Plattform das Video von Petersons Kanal entfernt habe, weil es keine „Inhalte zulasse, die behaupten, dass Impfstoffe chronische Nebenwirkungen verursachen, abgesehen von seltenen Nebenwirkungen, die von den Gesundheitsbehörden anerkannt sind“.

Der jüngste Schritt der Plattform erfolgt, da Kennedy, ein Umweltanwalt und Anti-Impf-Aktivist, mit seinen Ansichten mehr öffentliche Aufmerksamkeit erlangt hat und sein Konto kürzlich aufgrund seines langwierigen Präsidentschaftswahlkampfs wieder auf Instagram eingerichtet wurde.

YouTube begann im Jahr 2021 mit der umfassenden Bekämpfung von Fehlinformationen über Impfstoffe und folgte damit einer früheren Richtlinie zur Verhinderung falscher oder irreführender Behauptungen über Covid-19. Damals kündigte YouTube an, die Kanäle „mehrerer bekannter Verbreiter von Impfstoff-Fehlinformationen“ zu entfernen, darunter einen der Children’s Health Defense, einer mit Kennedy verbundenen Gruppe. (Der YouTube-Kanal für Kennedys Präsidentschaftswahlkampf bleibt aktiv.)

Gemäß seiner Richtlinie entfernt YouTube falsche Behauptungen über derzeit verabreichte Impfstoffe, die von der Weltgesundheitsorganisation und lokalen Behörden genehmigt und als sicher bestätigt wurden.

Obwohl YouTube das Video entfernt hat, ist es weiterhin auf Twitter verfügbar und zeigt die fragmentierte Herangehensweise an Impfstoff-Fehlinformationen im Internet zu Beginn seiner Kampagne.

In einem Tweet am Sonntag bemerkte Kennedy die Entfernung des Videos durch YouTube und sagte: „Was denken Sie … Sollten Social-Media-Plattformen Präsidentschaftskandidaten zensieren?“

Kennedy erregte diese Woche auch in einem anderen Podcast Aufmerksamkeit für seine Impfgegner-Ansichten.

Am Montag sagte der bekannte Impfstoffwissenschaftler Peter Hotez, er sei außerhalb seines Hauses angesprochen worden, nachdem er sich auf Twitter mit dem Podcaster Joe Rogan ausgetauscht hatte, der Hotez dazu aufforderte, am Wochenende über Kennedy zu debattieren.

Hotez hatte zur Unterstützung eines Vice-Artikels getwittert, in dem er Spotifys Umgang mit Impfstoff-Fehlinformationen in einem Interview mit Kennedy in Rogans Show kritisierte. Nachdem sich Twitter-Inhaber Elon Musk und Hedgefonds-Manager Bill Ackman geäußert hatten, sagte Hotez, er sei „vor meinem Haus von ein paar Impfgegnern verfolgt worden“.

Kennedy schlug Hotez vor, dass sie eine „respektvolle, sympathische und informative Debatte“ führen würden. Hotez sagte, er würde in Rogans Podcast mitmachen, aber nicht über Kennedy diskutieren.